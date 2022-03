Im Pegnitztal Ost, Nürnbergs größtem Naturschutzgebiet, gelten besondere Regeln. Im Auftrag der Stadt Nürnberg seien dort daher ehrenamtliche Naturschutzwächter als fachkundige Ansprechpersonen unterwegs. "Das städtische Umweltamt sucht für diese Aufgabe weitere motivierte Menschen und fordert Natur- und Umweltinteressierte auf, sich als Naturschutzwächterinnen und -wächter zu bewerben", so die Stadt Nürnberg.

Bewerberinnen und Bewerber müssten gute Kommunikationsfähigkeiten haben. "Sie durchlaufen eine zweiwöchige Ausbildung bei der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in Laufen an der Salzach und schließen diese mit einer Prüfung ab. Die Stadt beschäftigt bereits seit 1983 Naturschutzwächter und setzt sie im gesamten Stadtgebiet ein. Jeder der Ehrenamtlichen hat ein festes Einsatzgebiet", heißt es.

Im Pegnitztal Ost tätig seien derzeit Günter Heckl, Günter Schuster, Klaus Reger und – seit 28 Jahren – Roland Straub. "Sie erklären Bürgerinnen und Bürgern die Zusammenhänge in der Natur, verstehen sich als Verbindung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung und bieten Führungen an."

Daneben melden sie Veränderungen und Schäden in ihrem Gebiet, beteiligen sich an Pflegemaßnahmen und überwachen, dass die im Naturschutzgebiet geltenden Regeln eingehalten werden – damit nehmen sie hoheitliche Aufgaben wahr. Zu erkennen sind sie an ihrem Dienstausweis und dem amtlichen Abzeichen, so die Stadt.



Der Einsatz und die Aufgaben der Naturschutzwacht seien in Bayern im Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz) in Artikel 49 geregelt.