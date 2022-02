Nürnberg: Ehemann bedroht Frau mit Messer

Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Ehemann bedroht Frau mit Messer - als Beamten kommen, wendet sich das Blatt

In Nürnberg hat ein Mann seine Frau mit einem Messer bedroht, während die minderjährigen Kinder in derselben Wohnung waren. Die Frau rief daraufhin die Polizei. Als diese kamen, wendete sich das Blatt und die Eheleute griffen die Beamten an.