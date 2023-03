Update 13.03.2023, 18.00 Uhr: Ehefrau im Schlaf - 76-Jähriger legt Revision gegen Mordurteil ein verurteilt

Ein wegen Mordes an seiner Frau verurteilter 76-Jähriger hat Revision gegen die Haftstrafe von sieben Jahren eingelegt. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag in Nürnberg auf Nachfrage mit.

Das Landgericht hatte den Mann Anfang März wegen einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit zu einer verhältnismäßig geringen Haftstrafe verurteilt. Nach Angaben eines Gutachters befand sich der Mann zur Tatzeit in einer depressiven Episode.

Der Mann hatte im Prozess gestanden, seine 74 Jahre alte Ehefrau im Juni des vergangenen Jahres im Schlaf mit einem Kissen erstickt zu haben. Diese war nach einem Schlaganfall seit längerer Zeit krank und hilfsbedürftig. Anschließend soll der Senior versucht haben, sich selbst zu töten. Die Verteidigung hatte in dem Prozess auf fünf Jahre Haft plädiert.

Ein 76-Jähriger hat seine Ehefrau im Schlaf erstickt und dies vor Gericht auch gestanden - nun ist der Mann wegen Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Grund für die verhältnismäßig geringe Haftstrafe ist die laut Urteil erheblich verminderte Schuldfähigkeit des Mannes, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Nach Angaben eines Gutachters befand sich der Mann zur Tatzeit in einer depressiven Episode.

Der Mann hatte gleich zu Beginn des Prozesses am Landgericht Nürnberg-Fürth gestanden, seine 74 Jahre alte Ehefrau im Juni des vergangenen Jahres im Schlaf mit einem Kissen erstickt zu haben. Anschließend soll der Senior versucht haben, sich selbst zu töten. Nach Angaben des Gerichts hatte der Mann bereits einen Abschiedsbrief verfasst. Die Möglichkeit eines gemeinsamen Todes sei Gesprächsthema zwischen den Eheleuten gewesen.

Die Getötete war nach einem Schlaganfall seit längerer Zeit krank und hilfsbedürftig. Für das Rentnerehepaar waren Geldsorgen aufgrund von Schulden hinzukommen. Außerdem habe ein Umzug aus dem angemieteten Reihenhaus in Nürnberg unmittelbar bevorgestanden.

Sowohl der Verteidiger des Mannes als auch die Staatsanwaltschaft sahen das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Die Verteidigung hatte auf fünf Jahre Haft plädiert, die Staatsanwaltschaft auf 13 Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zum Auftakt eines Mordprozesses hat am Landgericht Nürnberg-Fürth ein 76 Jahre alter Rentner zugegeben, seine Frau im Schlaf erstickt zu haben. Der Mann soll der Anklage zufolge im Juni vergangenen Jahres der damals 74-Jährigen mit einem Kissen den Atem genommen haben. Anschließend habe der Mann versucht, sich selbst zu töten.

Einer Gerichtssprecherin zufolge hatte der Mann auch bereits einen Abschiedsbrief verfasst. Die Möglichkeit eines gemeinsamen Todes sei Gesprächsthema zwischen den Eheleuten gewesen.

Staatsanwaltschaft geht von Mord aus

Die Getötete war nach einem Schlaganfall seit längerer Zeit krank und hilfsbedürftig. Für das Rentnerehepaar waren Geldsorgen aufgrund von Schulden hinzukommen. Außerdem habe ein Umzug aus dem angemieteten Reihenhaus in Nürnberg unmittelbar bevorgestanden.

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus, weil das Verbrechen aus Heimtücke geschehen sei. Die Frau sei im Schlaf überrascht worden und habe sich gegen das Ersticken gewehrt, ihrem Mann im Todeskampf sogar Wunden zugefügt. Der Rentner sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Ein Urteil der 5. Strafkammer wird erst im April erwartet.