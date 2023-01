In einem aktuellen Zeugenaufruf teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit, dass ein bislang unbekanntes Duo am Freitagabend (30. Dezember 2022) in der Nürnberger Altstadt einen 23-jährigen Fußgänger ausgeraubt hat.

Laut der Polizei war der 23-Jährige am Freitag gegen 20.15 Uhr im Frauentorgraben auf Höhe Magnus-Hirschfeld Platz zu Fuß unterwegs, als er von zwei jungen Männern angegriffen und zu Boden gebracht wurde. Anschließend schlugen die beiden auf ihn ein und raubten ihm 50 Euro aus seiner mitgeführten Geldbörse. Danach flüchteten die Täter und ließen ihr Opfer verletzt auf dem Boden liegend zurück.

Jugendliche finden Verletzten - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibungen

Später fanden drei Jugendliche den verletzten 23-Jährigen und verständigten die Polizei. Ein Rettungsdienst brachte in zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Sachverhalt auf und konnten Täterbeschreibungen festhalten: Der erste war etwa 17 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, trägt ein tätowiertes Schriftzeichen an der linken Hand und war schwarz gekleidet.

Der zweite Täter wird ebenfalls auf 17 Jahre geschätzt, ist etwa 1,85 Meter groß, trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine graue Hose, weiße Sportschuhe und führte eine Umhängetasche mit sich.

Jetzt bittet das Polizeipräsidium Mittelfranken Zeugen um sachdienliche Hinweise zur Tat. Zeugen können sich unter der Rufnummer: 0911 2112 -3333 an das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei wenden, das die Ermittlungen übernommen hat.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz