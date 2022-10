In Nürnberg läuft seit Mittwochvormittag ein großer Polizeieinsatz in der Fürther Straße. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken bekannt gibt, sei aktuell die Fürther Straße zwischen der Maximilianstraße und der Sielstraße gesperrt.

"Wer mit dem Fahrzeug unterwegs ist, soll den Bereich weiträumig umfahren", empfiehlt ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de. Der Grund für den Einsatz: "Es gab gegen 10.45 Uhr eine Drohung, wonach es zu einem schädigenden Ereignis vor Ort kommen soll." Hiermit sei das Justizgebäude in der Fürther Straße gemeint.

Die Drohung sei "von keiner Person in dem Gebäude ausgestoßen worden". Was der Inhalt der Drohung ist, gegen wen diese sich richtet und auf welchem Weg sie geschickt wurde, dazu wolle man sich "aus ermittlungstaktischen Gründen" derzeit nicht äußern. Das Nürnberger Justizgebäude soll nun komplett geräumt und durchsucht werden, so der Sprecher. Weil sich viele Personen dort befänden, könne sich das Ganze mindestens über zwei Stunden hinziehen, erklärt er.