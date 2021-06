Gleich drei Frauen wurden am Dienstag (22.06.2021) durch unbekannte Täter sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei bittet laut Polizeipräsidium Mittelfranken um Hinweise.

Der erste Fall ereignete sich am Dienstagvormittag (22.06.2021) gegen 11.30 Uhr im Stadtpark. Eine Frau war dort zu Fuß unterwegs, als sich ihr ein Fahrradfahrer von hinten näherte und sie im Vorbeifahren im Intimbereich berührte. Anschließend setzte der unbekannte Radfahrer seine Fahrt fort. Beschreibung: Ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit langer Hose und schwarzem Kapuzenpullover

Parkplatz am Nordring 35: Unbekannter befriedigt sich selbst

Am Dienstagabend saßen zwei junge Frauen in ihrem geparkten Auto, der auf einem Parkplatz am Nordring 35 stand und unterhielten sich. Dabei wurden sie gegen 21.45 Uhr auf einen jungen Mann aufmerksam, der die Frauen zunächst beobachtete. Wenig später zog der Mann seine Hose herunter und fing an sich selbst zu befriedigen. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Obermaierstraße. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Beschreibung des unbekannten Täters: ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank,

bekleidet mit schwarzem Kapuzensweatshirt mit weißen Ärmeln.

Kriminaldauerdienst Mittelfranken sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie die Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.