Vom Niedergang und Ende der freien Reichsstadt über die harten Jahre des politischen Umbruchs bis hin zum atemberaubenden Wiederaufstieg Nürnbergs zum industriellen Zentrum Bayerns: Die Erstausstrahlung von "1806: Die Nürnberg-Saga" (AT) ist im Weihnachtsprogramm des BR Fernsehens geplant. Am Montag, 26. Juli 2021 beginnen in Nürnberg und Umgebung die Dreharbeiten zum Dokudrama.

In dem Dreiteiler begibt sich die aus Franken stammende Bayern 3-Moderatorin Kadda Gehret auf eine historische Spurensuche, die sie vom Hier und Heute mit Hilfe historischer Spielszenen immer wieder auch in die Vergangenheit führt. Gedreht wird das Dokudrama größtenteils an historischen Originalschauplätzen in Franken. Produziert wird "1806: Die Nürnberg-Saga" (AT) von der Loopfilm (Oliver Halmburger) für das BR Fernsehen. Das Drehbuch schrieben Oliver Halmburger und Christian Lappe.

Das passiert im Dokudrama "1806: Die Nürnberg-Saga"

Die Presenterin Kadda Gehret unternimmt Zeitreisen in eine Nürnberger Vergangenheit, die über 200 Jahre zurückliegt, aber bis heute nachwirkt, weil sich viele Nürnbergerinnen und Nürnberger wegen der Geschehnisse von damals noch immer schwer tun mit den bayerischen Rauten und dafür lieber die rot-weiße Fahne Frankens auf der Nürnberger Burg wehen sehen.

Die Geschichte führt zurück in die letzten Jahre der freien Reichstadt, in denen die Bürger Nürnbergs fast verzweifelt versuchten, durch Reformen nach innen und Diplomatie nach außen den Niedergang und das Ende ihrer Heimat als eigenständiges Gemeinwesen abzuwenden. Vergeblich. Napoleon selbst hatte anders entschieden. Stattdessen traten die Bayern auf den Plan und änderten binnen kürzester Zeit fast alles, ohne die Nürnberger zu fragen oder auch nur zu erklären, warum sie all das taten – darunter auch durchaus Sinnvolles, was in der kollektiven Erinnerung der Nürnberger allerdings kaum haften blieb. Doch ist die Geschichte damit noch nicht zu Ende. Durch den Niedergang taten sich neue Chancen auf, die die Nürnberger nach Kräften zu nutzen wusste.

Patrizier, Großkaufleute, Unternehmer, aber auch einfache Handwerker und Arbeiter mit ihren Familien erleben, erleiden und gestalten diese Zeit, die den Alltag in Nürnberg einschneidend verändert hat. Ihre persönlichen Erlebnisse erzählen zugleich auch vom Schicksal der Stadt. Gemeinsam mit der Presenterin Kadda Gehret nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer Teil an dem, was damals geschah. Darüber hinaus trifft die junge Fränkin auch Nürnbergerinnen und Nürnberger im Heute, die erzählen können, wie die Menschen vor 200 Jahren empfunden haben und warum sich deren Erlebnisse bis heute in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Stadt einbrannten.

Informationen zum Dreiteiler "1806: Die Nürnberg-Saga" (AT)

Regie: Oliver Halmburger

Drehbuch: Oliver Halmburger und Christian Lappe

Produktion: Loopfilm im Auftrag des Bayerischen Rundfunks / BR Franken

Redaktion: Christian Lappe

Leitung und Idee: Tassilo Forchheimer

Drehzeit: 26. Juli bis Anfang Oktober 2021

Zu sehen ist "1806: Die Nürnberg-Saga" dann erstmals im Weihnachtsprogramm des Bayerischen Fernsehens.