Radsport-Highlight in Franken: Am Sonntag, 29. August 2021, fährt die Weltelite des Radsports beim Finale der Deutschland Tour in Nürnberg um den Gesamtsieg. Auf insgesamt drei Runden um den Nürnberger Altstadtring entscheidet sich, welcher Radrennfahrer nach dem viertägigen Radrennen die Nase vorne hat. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt sowie des Altstadtrings müssen sich allerdings aufgrund notwendiger Streckensperrungen vor und während der Veranstaltung auf einige Einschränkungen einstellen. Erstmals seit dem letzten Radrennen „Rund um die Nürnberger Altstadt“ im Jahr 2015 wird die komplette Altstadtrunde vom Hauptbahnhof über das Opernhaus, den Frauentorgraben bis Plärrer, Spittlertorgraben, Westtorgraben, Neutorgraben, Vestnertorgraben, Maxtorgraben, Rathenauplatz, Laufertorgraben, Marientorgraben und Königstorgraben befahren. Weitere Einschränkungen gibt es durch die Jedermann Tour. Über vier Etappen führt Deutschlands größtes mehrtägiges Männer-Eliterennen vom 26. August von der Hansestadt Stralsund durch vier Bundesländer bis in die Metropolregion Erlangen-Nürnberg. Sowohl vom Profi- als auch Amateurrennen zeige sich der Radsport an diesem Tag in seiner ganzen Vielfalt. So fahren unter anderem auch Hobbyradsportlerinnen und Hobbyradsportler die Jedermann Tour in und um Nürnberg.

Vom Hauptmarkt aus geht es bei der Jedermann-Tour auf zwei Strecken in die Fränkische Schweiz und auf der gleichen Strecke wie die Profis über Neunhof zurück in die Innenstadt. Begleitet wird die Deutschland Tour in den Etappenzielorten von einer großen mobilen Fahrradmesse, der Expo Tour. Sie ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos und öffnet bereits Stunden vor dem Zieleinlauf der Profis. "Verschiedene Attraktionen laden rund um den Richard-Wagner-Platz zum Probieren, Zuschauen und Mitmachen ein", heißt es.

Um die Sicherheit der Radsportlerinnen und Radsportler am Sonntag, 29. August, zu gewährleisten, müssten im Nürnberger Stadtgebiet einzelne Straßen entlang der Rennstrecke für den Individualverkehr gesperrt werden. Umleitungen sind entsprechend beschildert. Im Einzelnen sind dies:

von 9 bis 11.15 Uhr: Ausfahrt der Jedermann Tour aus Nürnberg vom Hauptmarkt bis Erlenstegen gesperrte Straßen: Hauptmarkt, Rathausplatz, Theresienstraße, Innere und Äußere Laufer Gasse, Äußerer Laufer Platz, Laufer Tor, Rathenauplatz, Bayreuther und Äußere Bayreuther Straße (nur stadteinwärts, stadtauswärts ist ein Befahren vom Rathenauplatz bis zur Kreuzung Nordring möglich), Leipziger Platz, Kieslingstraße, Eichendorffstraße, Erlenstegenstraße und im weiteren Verlauf die B14 bis Behringersdorf.

von 10.15 bis 17 Uhr: Rückfahrt der Jedermann Tour / TeilStrecke Ride Tour und Profis vom nördlichen Stadtgebiet bis zum Maxtor gesperrte Straßen: Obere Dorfstraße, Kraftshofer Hauptstraße, Schiestlstraße, Irrhainstraße, Almoshofer Hauptstraße, Lohestraße, Mittelstraße (abschnittsweise), Kleinreuther Weg, Nordring (abschnittsweise), Rollnerstraße.

von 10.30 bis 17.45 Uhr: letzter Streckenabschnitt Jedermann Tour / Ride Tour auf den Altstadtring bis zum Ziel am Nürnberger Opernhaus gesperrte Straßen: Maxtorgraben (zwischen Rathenauplatz und Rollnerstraße) und die der Stadtmauer zugewandten Fahrbahnen des Altstadtrings am Rathenauplatz, Laufertorgraben, Steubenbrücke, Marientorgraben, Königstorgraben und Bahnhofsplatz.

von 16 bis 17.45 Uhr: letzter Streckenabschnitt Profis. Achtung, auf den insgesamt drei Altstadtrunden ist das Ein- und Ausfahren in die Altstadt von 16 bis 17.45 Uhr nicht möglich! Sperrung des kompletten Altstadtrings auf den der Stadtmauer zugewandten Fahrbahnen: Bahnhofsplatz, Frauentorgraben, Plärrer, Spittlertorgraben, Westtorgraben, Neutorgraben, Vestnertorgraben (beide Fahrspuren), Maxtorgraben, Rathenauplatz, Laufertorgraben, Steubenbrücke, Marientorgraben, Königstorgraben.

Die Stadtmauer-Unterführungen an der Pegnitz erlauben es jederzeit, die Altstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu verlassen.

Zielbereich am Opernhaus

Wegen der Aufbauarbeiten des Zielbereichs am Opernhaus ist der Altstadtring zwischen Hauptbahnhof und Plärrer bereits von Samstag auf Sonntag, 28. auf 29. August, von 19 Uhr bis 6 Uhr, vom Plärrer in Richtung Hauptbahnhof einseitig gesperrt. Ab 6 Uhr am Sonntag, 29. August, ist der Altstadtring zwischen Hauptbahnhof und Plärrer dann komplett für den Verkehr gesperrt. Die Vollsperrung wird spätestens um 22 Uhr aufgehoben.

Parken

Anwohner sollten ihr Fahrzeug, sofern sie es am Sonntag, 29. August, benötigen, frühzeitig außerhalb der Rennstrecke parken.

Halteverbote

An den Straßen im Verlauf der Rennstrecke gilt absolutes Halteverbot auf Fahrbahn, Gehwegen und in Parkbuchten. Damit die Rennstrecke abgenommen werden kann und die Rennen pünktlich beginnen können, müsse die Polizei bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28. auf 29. August, ab Mitternacht verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abschleppen lassen. Die zusätzlich aufgestellten Halteverbotsschilder seien daher unbedingt zu beachten.

Flughafen Albrecht Dürer Airport Nürnberg

In der Zeit von 10.15 bis 17 Uhr ist die Zufahrt zum Albrecht Dürer Airport Nürnberg über die westliche Marienbergstraße gesperrt. Die Anreise von Osten ist ganztägig möglich: Die Autobahnausfahrt Nürnberg Nord und der Bierweg in Ziegelstein sind nicht betroffen.

ÖPNV-Fahrplanänderungen

Auch die Busse und Bahnen der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg können streckenweise am Sonntag, 29. August, nicht wie gewohnt fahren. Vor allem der Nürnberger Norden und die Sebalder Altstadt sind nur eingeschränkt erreichbar.

Betroffen sind die Buslinie 31 (Am Wegfeld/Neunhof), die Buslinie 33 (Nürnberg Flughafen/Fürth Hauptbahnhof), die Buslinie 35 (Röthenbach/Nordostbahnhof), die Buslinie 36 (Plärrer/Luitpoldhain), die Buslinie 37 (Heilig-Geist-Spital/Fürth Hauptbahnhof), die Buslinie 46 (Heilig-Geist-Spital/Martha-Maria-Krankenhaus) sowie die Buslinie 47 (Heilig-Geist-Spital/Forchheimer Straße) sowie die Straßenbahnlinie 8 (momentan Stadtpark/Erlenstegen), die Straßenbahnlinie 4 (Gibitzenhof/Am Wegfeld) und die Straßenbahnlinie 6 (Dutzendteich/Westfriedhof). Die U-Bahnen fahren ohne Einschränkungen.

Zeitplan:

09.30 - 09.45 Uhr Start Jedermann Tour – kurz (Hauptmarkt)

10.30 - 10.45 Uhr Start Jedermann Tour – lang (Hauptmarkt)

11.00 - 17.30 Uhr Messe „Expo Tour“ (Richard-Wagner-Platz)

11.00 - 12.20 Uhr Zielankunft Jedermann Tour – kurz (Opernhaus)

13.00 - 13.10 Uhr Zielankunft Ride Tour (Opernhaus)

13.15 - 15.25 Uhr Zielankunft Jedermann Tour – lang (Opernhaus)

15.45 - 16.00 Uhr Mini Tour – Parade (Frauentorgraben)

16.00 - 16.15 Uhr Mini Tour – Laufradrennen (Frauentorgraben)

ca. 16.55 Uhr Einfahrt Elite Deutschland Tour auf Altstadtring

ca. 17.20 Uhr Zielankunft Elite Deutschland Tour (Opernhaus)

anschließend: Siegerehrung

Weitere Informationen im Netz: