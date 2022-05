Das Deutsche Chorfest findet 2025 in Nürnberg statt. In seiner Sitzung am Mittwoch, 18. Mai 2022, habe der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, die Planungen für die Ausrichtung der Veranstaltung zu intensivieren, so die Stadt Nürnberg.

Das Deutsche Chorfest werde durch den Deutschen Chorverband e. V. mit Sitz in Berlin veranstaltet. Im Deutschen Chorverband, der größten Interessenvertretung für Amateurchöre in Deutschland, seien rund eine Million Mitglieder in über 15 000 Chören organisiert.

Turnusgemäß werde das Deutsche Chorfest alle vier Jahre in einer wechselnden Gastgeberstadt ausgetragen. Das für das Jahr 2020 in Leipzig geplante Deutsche Chorfest musste laut Stadt mehrfach aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2022 verschoben werden. In Leipzig kommen Ende Mai 2022 rund 350 Chöre und Ensembles zusammen.

Mit dem Deutschen Chorfest 2025 kehre der Deutsche Chorverband erstmals seit dem Jahr 1912 mit einer Großveranstaltung nach Nürnberg zurück. Vom „Großen Deutschen Sängerfest“, das 1861 in Nürnberg stattfand, gingen einst die entscheidenden Impulse zur Gründung des Verbands aus, heißt es.

Vorschaubild: © NEWS5 / Grundmann (Symbolfoto)