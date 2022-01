Seit Dienstag sind 547 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu vermelden. Die Zahl der bestätigten Coronafälle im Landkreis Nürnberger Land steigt damit auf 17.312, informiert das Landratsamt Nürnberger Land. So sieht die räumliche Verteilung aus:

Altdorf bei Nürnberg +32

Burgthann +36,

Engelthal +5

Feucht +32

Happurg +7

Hartenstein +12

Henfenfeld +4

Hersbruck +52

Kirchensittenbach +16

Lauf an der Pegnitz +97

Leinburg +5

Neuhaus an der Pegnitz +8

Neunkirchen a. Sand +14

Offenhausen +3

Ottensoos +36

Pommelsbrunn +16

Reichenschwand +4

Röthenbach an der Pegnitz +33

Rückersdorf +15

Schnaittach +25

Schwaig bei Nürnberg +39

Schwarzenbruck +15

Simmelsdorf +4

Velden +5

Vorra +16

Winkelhaid +10

Als genesen gelten 14.526 Personen. Das Nürnberger Land beklagt den Tod eines 81-Jährigen aus Pommelsbrunn. Die Zahl der mit oder am Coronavirus verstorbenen Personen steigt damit auf 249.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Im Detail (Nennung ab fünf Fällen):

Alfeld: 131

Altdorf bei Nürnberg: 1444

Burgthann: 1020

Engelthal: 77

Feucht: 1454

Happurg: 407,

Hartenstein: 189

Henfenfeld: 151

Hersbruck: 1357

Kirchensittenbach: 217

Lauf an der Pegnitz: 2789

Leinburg: 581

Neuhaus an der Pegnitz: 297

Neunkirchen a. Sand: 474

Offenhausen: 151

Ottensoos: 186

Pommelsbrunn: 529

Reichenschwand: 227

Röthenbach an der Pegnitz: 1435

Rückersdorf: 390

Schnaittach: 1014

Schwaig bei Nürnberg: 877

Schwarzenbruck: 79

Simmelsdorf: 250,

Velden: 181

Vorra: 224

Winkelhaid: 433

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (NL, lt. RKI) beträgt 729,8. Stand Donnerstag, 27. Januar, wurden im Landkreis Nürnberger Land insgesamt 308.176 Impfungen durch das Impfzentrum, die Krankenhäuser und die Hausärzt*innen durchgeführt.

Davon sind 110.376 Erst-, 116.358 Zweit- und 81.442 Drittimpfungen. Somit sind, ausgehend von 171.222 Einwohnern, 64,46 % der Bevölkerung zum ersten Mal, 67,96 % zum zweiten Mal und 47,57 % zum dritten Mal geimpft.

Die Impfungen, die die Betriebsärzt*innen durchgeführt haben, sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Die Einzelimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson werden in dieser Statistik auch weiterhin zu den Zweitimpfungen gezählt, da dem Landratsamt keine Zahlen vorliegen, die eine andere Zuweisung dieser Impfungen ermöglichen.

Impfungen im Impfzentrum in Röthenbach und in den beiden Außenstellen in Altdorf und Hersbruck gibt es aktuell ohne Termin. Wenn Sie sich impfen lassen möchten, können Sie sich dennoch gerne online einen Termin reservieren. Dies verkürzt Ihre Wartezeit und beschleunigt die Abläufe im Impfzentrum.

Beachten Sie außerdem bitte unbedingt die hier aufgeführten Informationen und achten Sie bei Zweit- und Drittimpfung bitte selbstständig auf die Einhaltung des korrekten Abstands zur Erstimpfung.