Am Freitagabend (13. Januar 2023) führte der Ausbruch eines Brands in einer Nürnberger Gastronomie zu einem Feuerwehreinsatz im Stadtteil Veilhof.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, dass die Feuerwehr am Freitag gegen 17.30 Uhr über den Ausbruch des Feuers in der Küche des Restaurants in der Sulzbacher Straße informiert worden war. Sowohl das Personal als auch die Gäste hatten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig in Sicherheit bringen können und blieben unverletzt.

Feuerwehr gelingt schnelle Löschung: 20.000 Euro Schaden entstanden

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es in der Folge, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Durch das Feuer entstand, laut des Polizeiberichts, ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro.

Aktuell ist die genaue Ursache für den Küchenbrand noch unklar. Die Ermittlungen in diesem Fall werden jetzt vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei durchgeführt. Außerdem teilte die Polizei mit, dass sie die Räumlichkeiten des betroffenen Restaurants versiegelt habe.

