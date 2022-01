Die Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule Nürnberg in der Nunnenbeckstraße 40 stellt sich Eltern und zukünftigen Schülerinnen und Schülern digital vor. Am Dienstag, 1. Februar, und am Dienstag, 29. März 2022, findet jeweils von 19 bis 20 Uhr ein Livestream über die Homepage statt, informiert die Stadt Nürnberg.

Bei den digitalen Informationsabenden stellt die Schule das Bildungskonzept, Aufgaben und Ziele, die Aufnahmebedingungen und den Abschluss der Wirtschaftsschule (Mittlerer Schulabschluss) vor.

Interessierte Eltern und zukünftige Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen über: die Unterrichtsfächer der fünfjährigen Wirtschaftsschule, an die Schülerinnen und Schüler aus der 5. Jahrgangsstufe der Mittelschulen, Gymnasien und Realschulen übertreten können, die drei- und vierstufige Wirtschaftsschule, an die Schülerinnen und Schüler aus der 6. bis 8. Jahrgangsstufe der Mittelschulen Gymnasien und Realschulen übertreten können.

Des Weiteren werden Eltern darüber informiert, wie die zweistufige Wirtschaftsschule, die Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Mittelschulabschluss beziehungsweise aus der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Gymnasien und Realschulen besuchen können.

Weitere Informationen können bei der Städtischen und staatlichen Wirtschaftsschule telefonisch unter der Nummer 09 11 / 2 31-15 31 32 erfragt werden und sind auf der Homepage abrufbar.