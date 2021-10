Aktuelle Corona-Lage in Nürnberg: In unserem News-Ticker informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der Region Nürnberg. Hier erfahren Sie die momentanen Einschränkungen, Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie mögliche Lockerungen der Beschränkungen. Fragen rund um die Pandemie und die Entwicklungen in andern fränkischen Städten und Kreisen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Coronavirus.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 18.10.2021, 12.42 Uhr: Gesundheitsamt Nürnberg appelliert an Kontaktpersonen und Ungeimpfte

Nach der Bekanntgabe von Corona-Fällen in den Nürnberger Clubs "Schimanski" und "Die Bombe" hat das Gesundheitsamt Nürnberg Partygänger*innen über die Luca-App aufgefordert, sich kostenlos testen zu lassen. "Im Moment ist die Zahl der Testungen derjenigen Clubbesucher, an die wir die Warnung ausgeschickt haben, noch übersichtlich. Wir verzeichneten am Wochenende kein erhöhtes Testaufkommen", erklärt Ulrike Goeken-Haidl, Sprecherin des Gesundheitsamts und der Koordinierungsstelle Impfzentrum Stadt Nürnberg, inFranken.de.

"Deshalb nochmals unser Appell: Liebe Club-Besucher von 'Schimanski' und 'Bombe an den besagten Tagen. Bitte nutzen Sie das kostenlose städtische Testangebot, kommen Sie mit Ihrem Smartphone zum Flughafen ins städtische Testzentrum und lassen sich kostenlos testen! Dann kann das Feiern sicher (in beiderlei Wortsinn) weitergehen." Im gleichen Zug ruft das Gesundheitsamt alle Ungeimpften nochmals dazu auf, sich impfen zu lassen. "Die Immunisierung ist kostenlos und niederschwellig und bietet einen umfassenden Schutz vor allem bei Veranstaltungen und Freizeitvorhaben, die aufgrund der zunhemend kühlen Witterung nicht mehr draussen stattfinden können", so Goeken-Haidl.

Auch am vergangenen Wochenende (16. und 17. Oktober) fanden Partys in den Nürnberger Clubs statt. Von diesen seien bisher noch keine weiteren Infektionen bekannt.

Update vom 15.10.2021, 15.57 Uhr: Gesundheitsamt bestätigt dritten Corona-Fall in Club

Am Freitagmittag (15. Oktober 2021) erhielten Besucher*innen einer Diskothek in Nürnberg eine Warn-Meldung per Luca-App. Wie das örtliche Gesundheitsamt gegenüber inFranken.de bestätigt, gibt es eine dritte infizierte Person. Sie besuchte von Samstag auf Sonntag (9. auf 10. Oktober 2021) zwischen 22 Uhr und 4 Uhr den Club Schimanski. Danach wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet.

Bereits am Donnerstag (14. Oktober 2021) berichtete die Stadt von zwei Corona-Infizierten:

Club Schimanski in Adlerstraße 36: Eine Person war zweimal im Club "Schimanski" von Mittwoch (6. Oktober 2021) um 23.50 Uhr bis Donnerstag (7. Oktober 2021) um 4.25 Uhr sowie am Samstag (9. Oktober 2021) von circa 1 bis 5 Uhr Club "Die Bombe", Hallplatz 36: Am Mittwoch (6. Oktober 2021) hielt sich eine infizierte Person im Club "Die Bombe" auf. Zeitraum: von 0.05 Uhr bis 6.15 Uhr

Warn-Nachricht per Luca-App: Betroffene erhalten kostenlosen Test

Alle betroffenen Besucher*innen, die über die Luca-App registriert waren, erhielten eine Warn-Meldung. Ulrike Goeken-Haidl, die Sprecherin des Gesundheitsamts sowie der Koordinierungsstelle Impfzentrum Nürnberg appelliert an diese Personen, sich am Testzentrum am Flughafen testen zu lassen. Mit der entsprechenden Warnung auf der Luca-App erhalten sie einen kostenlosen Test.

Update vom 14.10.2021, 16 Uhr: Covid-19-Infizierter war in Nürnberger Clubs

Das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg steht in Kontakt mit einer Person, die vermutlich am Mittwoch, 6. Oktober 2021, in den frühen Morgenstunden sowie am Abend desselben Tags bis Donnerstagfrüh, 7. Oktober 2021, in zwei Nürnberger Clubs beziehungsweise einer Discothek unterwegs war und bei der im Nachgang eine Coronavirus-Infektion diagnostiziert worden ist.

Zudem meldete gestrigen Mittwoch, 13. Oktober, ein auswärtiges Gesundheitsamt an die Nürnberger Kolleginnen und Kollegen, dass eine weitere, nicht in Nürnberg gemeldete, infizierte Person in einem der Clubs Samstagfrüh, 9. Oktober, gefeiert hat. Die Stadt Nürnberg bittet diejenigen, die sich in den genannten Zeiträumen in den Lokalitäten aufgehalten haben, sich zur kommunalen Corona-Teststation am Flughafen per Schnelltest auf eine mögliche COVID-19-Infektion überprüfen zu lassen. Es wird empfohlen, hierfür vorab einen Termin unter https://www.vitotest.de/nuernberg zu buchen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Das Gesundheitsamt hat nach Absprache mit den Clubbesitzern entschieden, die Lokalitäten zu benennen, denn es ist aufgrund der unübersehbaren Zahl an möglichen Kontaktpersonen (mehrere Hundert Personen) nicht möglich, mit allen in direkten telefonischen Kontakt zu treten. Im Zeitraum von Mittwoch, 6. Oktober, 23.50 Uhr bis Donnerstag, 7. Oktober, 4.25 Uhr, und am Samstag, 9. Oktober 2021, von circa 1 bis 5 Uhr, hielten sich die infizierten Personen im Club „Schimanski“, Adlerstraße 36, in Nürnberg auf.

Im Zeitraum von 0.05 bis 6.15 Uhr hielt sich am Mittwoch, 6. Oktober, eine infizierte Person im Club „Die Bombe“, Hallplatz 36, auf. Der Eintritt in beide Clubs war via Security ausschließlich mit 3G plus (Geimpft-PCR-Getestet-Genesen) und Luca-App möglich. Beide Clubs haben die Hygienevorschriften eingehalten und mit entsprechenden Hinweisschildern ausdrücklich darum gebeten, dass Personen mit Atemwegserkrankungen und grippeähnlichen Symptomen den jeweiligen Club nicht betreten sollen.

Sämtliche Besucherinnen und Besucher, die sich via Luca-App am Mittwoch, 6. Oktober, beziehungsweise am Donnerstag 7. Oktober, sowie am Samstag, 9. Oktober, in den genannten Zeiträumen registriert haben, haben über die Luca-App eine Warnmeldung erhalten oder erhalten diese zeitnah. Sie werden eindringlich gebeten, sich am Testzentrum am Flughafen testen zu lassen. Beim Testzentrum können die Personen mit der betreffenden „Warnung“ auf der Luca-App vorstellig werden und bekommen einen kostenlosen Test.

Update vom 18.09.2021: Inzidenz weiter über 100

Die 7-Tage-Inzidenz im Raum Nürnberg ist weiter hoch: In der Stadt Nürnberg ist sie zwar leicht gesunken - von Freitag auf Samstag von 115 auf 111, bleibt aber weiter auf hohem Niveau. Im Landkreis ist der Wert niedriger, hier liegt er bei 57.

In der Stadt Nürnberg sind unterdessen 14 Menschen mit einer Corona-Infektion zur Behandlung auf Intensivstationen. Das ist in absoluten Zahlen der höchste Wert in Franken. Im Landkreis gibt es derzeit keine intensiv behandelten Covid-19-Fälle.

Update vom 04.09.2021, 10.00 Uhr: Lockerungen für Nürnberger Land in Aussicht

Den zweiten Tag in Folge ist die Inzidenz im Nürnberger Land gesunken. Am Samstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 33,3. Bleibt auch am Sonntag die Inzidenz unter 35, kann der Landkreis die 3G-Regel wieder aufheben. Bisher ist damit der Zugang zu bestimmten Innenbereichen nur mit einem Impf- oder Genesenennachweis oder einem negativen Corona-Test möglich.

Die Stadt Nürnberg ist dagegen noch weit von Lockerungen entfernt. Das RKI meldet einen Inzidenzwert von 87,5. Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der Infektionen jedoch wieder leicht zurückgegangen.

Update vom 03.09.2021, 16.00 Uhr: Inzidenz in der Stadt Nürnberg steigt - im Landkreis erstmals wieder unter 35

Am Freitag sind 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Nürnberger Land zu vermelden. Die Zahl der bestätigten Coronafälle im Landkreis Nürnberger Land steigt damit auf 7724. 7365 Personen gelten als genesen. Die Zahl der mit oder am Coronavirus verstorbenen Personen bleibt unverändert bei 202. Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz beträgt 34,5. Damit ist die Inzidenz im Nürnberger Land erstmalig wieder unter dem Grenzwert 35.

In der Stadt Nürnberg beträgt die Inzidenz heute 90 und ist damit erneut gestiegen. Am Donnerstag war sie bei 83 und am Mittwoch bei 72.

Update vom 01.09.2021, 15.20 Uhr: Impfaktion im Nürnberger Land ab 12 Jahren

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch (01. September 2021) in der Stadt Nürnberg bei 72 und im Kreis Nürnberger Land bei 45. Aufgrund der neu beschlossenen Corona-Regeln in Bayern gelten ab dem Donnerstag (02. September 2021) neue Richtlinien und Maßnahmen. Noch immer spielen die Impfungen im Kampf gegen das Coronavirus eine wichtige Rolle. Deshalb findet im Kreis Nürnberger Land am nächsten Mittwoch (08. September 2021) eine Impfaktion für Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche und Erwachsene statt, wie das Landratsamt heute in einer entsprechenden Pressemitteilung berichtet.

"Von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr können alle Personen ab 12 Jahren ohne Termin vorbeikommen und sich eine Impfung mit den Vakzinen von Johnson & Johnson oder Biontech geben lassen", so das Landratsamt. Die Impfungen verabreicht das BRK in der Reichswaldhalle in Feucht. "Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen und bietet den Vorteil, dass man nach einer Impfung und einer Wartezeit von 14 Tagen als vollständig geimpft gilt. Minderjährige ab 12 Jahren können sich mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen, bei dem nach drei bis sechs Wochen eine zweite Impfung erfolgen muss. Bringen Sie bitte Ihren Impfpass sowie, falls es sich um eine Zweitimpfung handelt, alle Dokumente mit, die Sie bei der ersten Impfung erhalten haben. Achten Sie, wenn Sie eine Zweitimpfung wünschen, bitte selbstständig auf die Einhaltung des korrekten Abstands zur Erstimpfung", heißt es weiter.

Derzeit sind im Kreis Nürnberger Land rund 57 Prozent der Bevölkerung erstmals geimpft, rund 58 Prozent sind vollständig geimpft. "Falls Sie sich gerne impfen lassen möchten, kommen Sie bitte in das Impfzentrum nach Röthenbach. Bis auf weiteres können Sie dort ohne Voranmeldung täglich zwischen 8.00 und 15.30 Uhr vorbeikommen. Ob es um eine Erst- oder Zweitimpfung geht und ob Sie im Nürnberger Land wohnen, spielt aktuell keine Rolle. Achten Sie, wenn Sie eine Zweitimpfung wünschen, bitte selbstständig auf die Einhaltung des korrekten Abstands zur Erstimpfung. Eine Registrierung unter impfzentren.bayern ist wünschenswert, weil es die Dokumentation erleichtert, aber nicht notwendig. Nur Impfwillige zwischen 12 und 16 Jahren müssen sich vorab registrieren", schreibt das Landratsamt in einer weiteren Pressemitteilung am Mittwochnachmittag (01. September 2021).