In der konsumüberfluteten Weihnachtszeit wird es immer wichtiger, nicht jedes Jahr Unmengen an Plastikmüll zu produzieren. Das Thema der diesjährigen Weihnachtsdekoration der Beruflichen Schule 6, erdacht und erstellt von der 10. Klasse der Gestalterinnen und Gestalter für visuelles Marketing, ist als Inspiration gedacht, Weihnachten, „Conscious-mas“, also ganz bewusst (englisch „conscious“), zu feiern, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Es geht vor allem darum, den Müll während der Weihnachtszeit zu verringern und mehr auf die Umwelt zu achten. So stellt die diesjährige Weihnachtsecke vor dem Direktorat im 2. Stock des A-Baus mehrere „DIY‘s“ (Do it yourself) vor, die man leicht zu Hause nachbasteln kann. QR-Codes führen zu den jeweiligen Anleitungen.

Cornelia Trinkl, Referentin für Schule und Sport (CSU): „Es ist toll zu sehen, mit welch herkömmlichen Alltagsdingen eine solch raffinierte Weihnachtsdekoration entstehen kann. Geschenke mit Tapetenresten, Servietten oder Zeitungspapier zu verpacken, ist nicht nur nachhaltig, sondern macht sie auch zu echten Hinguckern unter dem Tannenbaum.“