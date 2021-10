Nürnberg: "Die Bombe" am Hallplatz - Club muss schließen

"Traurige Nachricht": Diskothek hat nur noch wenige Male geöffnet

Betreiber äußern sich zum Hintergrund der Schließung

Verschwindet die "Bombe" in Nürnberg für immer?

Der Nürnberger Club "Die Bombe" am Hallplatz muss für immer schließen. Das haben die Betreiber am Sonntagabend (24. Oktober 2021) in einem öffentlichen Statement bekannt gegeben. Die Ankündigung ist auch insofern überraschend, als die beliebte Diskothek nur noch wenige Male geöffnet sein wird - weil die Schließung bereits kurz bevorsteht.

Die "Bombe" in Nürnberg muss schließen - Betreiber äußern sich zum Hintergrund

"Liebe Bombe Freunde, heute kommen wir mit einer traurigen Nachricht auf Euch zu", beginnt die Ankündigung, die auf der Facebook-Seite der Betreibenden veröffentlicht wurde. "Unsere geliebte BOMBE schließt", heißt es weiter.

Der Grund hänge mit dem ehemaligen Nürnberger Einkaufszentrum "City Point" zusammen, in dessen Gebäude sich der Nachtclub bisher befunden hat. "Unsere geliebte BOMBE schließt, wir müssen die Räume des City Point verlassen", schreiben die Betreibenden. 2017 hatte ein Düsseldorfer Immobilienunternehmen den "City Point" gekauft, um dort ein neues Einkaufszentrum zu errichten. Doch bisher ist in dem weitgehend leerstehenden Gebäude wenig passiert, der Moderiese Zalando hatte Anfang des Jahres bekannt gegeben, nicht einziehen zu wollen.

Für den Nürnberger Nachtclub, so die überraschende Ankündigung der Betreibenden, soll bereits kommende Woche Schluss sein in den City-Point-Räumen. Deshalb feiere man nun "die ganze Woche mit Euch zusammen den Bombe Abriss", heißt es in dem Post. Demzufolge soll es neben den üblichen Partys wie dem "Studenten Einmaleins" und der "WG Party" sogar eine "Afterhour" geben, die am kommenden Sonntag, 31. Oktober 2021, ab 5 Uhr morgens stattfinde.

"Gute Nachricht zum Schluss": Bombe-Betreiber geben Einblick in Zukunftspläne

Die Betreibenden verkünden allerdings auch eine "gute Nachricht zum Schluss". Denn offenbar soll es in absehbarer Zukunft wieder eine "Bombe" in Nürnberg geben. "Bis wir dann in einer neuen Location wieder zurück sind, finden das STUDENTENEINMALEINS und die WG PARTY in der Rosi Schulz statt", schreiben sie auf Facebook.

Es scheint also konkrete Pläne für eine Neueröffnung zu geben. Während der Corona-Zeit war der beliebte Nürnberger Nachtclub, der sich als "Party-Wohnzimmer" der Stadt versteht, zeitweise ein Schnelltestcenter. Nachdem der Club am 01. Oktober 2021 wieder aufgemacht hatte, waren häufig lange Schlangen vor der Tür zu beobachten. Schlagzeilen machte die "Bombe" auch, weil kürzlich eine mit Corona-infizierte Person dort feiern war - im Club gilt die 3G-plus-Regel.

Es wäre auch nicht der erste Location-Wechsel für die Diskothek mit der mittlerweile legendär gewordenen Möglichkeit, eine Runde Mario Kart zu spielen. Im November 2011 öffnete die "Bombe" zum ersten Mal in Nürnberg, damals in der Augustinerstraße in der Nähe des Hauptmarkts. Eigentlich wäre in wenigen Tagen das zehnjährige Jubiläum des Clubs, der eine feste Größe des Nachtlebens in Nürnberg geworden ist. Viele Party-Fans hoffen sicher auf eine Fortsetzung.

