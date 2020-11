Café-Chefin in Nürnberg hilft 62-Jährigem aus der Obdachlosigkeit

Birgit Wegner vermittelt ihm Arbeitsplatz und unterstützt ihn bei der Wohnungssuche

Ein Jahr später lebt Willi noch immer in der Wohnung und will nun anderen Menschen helfen

Das Schicksal des Obdachlosen Willi Vogelbacher aus Nürnberg hat vor einem Jahr viele Menschen bewegt. Der 62-Jährige hatte seinen Job verloren und saß kurz danach auf der Straße, weil sein Vermieter Eigenbedarf angemeldet hatte. Willi war obdachlos und schlief auf einer Parkbank neben dem Friedrich-Ebert-Platz.

Café-Chefin hört Obdachlosem zu – und gibt ihm eine Chance

Tagsüber wärmte er sich regelmäßig im Café "Mr Bleck" auf. Dort wurde die Café-Chefin, Birgit Wegner, auf ihn aufmerksam, da er meist vor einer leeren Tasse Kaffee saß.

Die Café-Chefin hörte sich seine Geschichte an und half ihm kurzerhand. Sie drückte ihm 20 Euro für einen neuen Haarschnitt in die Hand, vermittelte ihm einen Job in einer Großbäckerei und half ihm bei der Wohnungssuche. Es blieb allerdings nicht bei einer einmaligen Hilfsaktion.

Ein Jahr später stehen die beiden immer noch in engem Kontakt, berichtet die Café-Chefin inFranken.de. Willi kommt immer noch mehrmals pro Woche in ihr Café.

Willi konnte Wohnung halten

Seit der Rettungsaktion muss Willi nicht mehr auf der Straße leben. "Er konnte seine Ein-Zimmer-Wohnung halten", sagt Wegner. Seinen Job bei der Großbäckerei, bei der er anfangs wegen seines Arbeitseifers einen so guten Eindruck hinterlassen hatte, musste er allerdings aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, er erhält nun staatliche Unterstützung.

Dennoch will sich der über 60-Jährige nicht einfach ausruhen. "Er möchte etwas machen", sagt Wegner. Nach Hilfsarbeiten auf dem Friedhof, wo er unter anderem Menschen bei der Orientierung unterstützte, möchte er noch mehr helfen. Nun will er im Ehrenamt arbeiten. Wegen des aktuellen "Lockdown light" verzögerten sich aber seine Pläne, sagt die Café-Chefin.

"Willi machen schon kleine Dinge, wie eine Dose Spaghetti, zufrieden", sagt Wegner. Für sie ist Willi eine wahre Inspiration.