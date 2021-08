Bundestagswahl 2021 am 26. September in Nürnberg: Kampf um die Direktmandate

In Nürnberg treten zur Bundestagswahl am 26. September 2021 insgesamt 21 Direktkandidaten und -Kandidatinnen in zwei Wahlkreisen an. Beim Kampf ums Kanzleramt liegen Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) in Umfragen bundesweit derzeit nahe beieinander. Auch in Nürnberg könnte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen ergeben, denn die grüne Kandidatin Tessa Ganserer, die im Wahlkreis Nürnberg-Nord (244) antritt, hat in den vergangenen Monaten bundesweite Bekanntheit erlangt. Der Nürnberger Bundestagsabgeordnete Sebastian Brehm (CSU) muss hier um sein Mandat, das er seit 2017 hat und das seit 2002 stets an die CSU ging, bangen.

Bundestagswahlkreis Nürnberg-Nord - diese Kandidaten treten an

Nürnberg-Nord ist einer von 16 Wahlkreisen für die Bundestagswahl 2021. Insgesamt treten hier elf Kandidaten und Kandidatinnen an, um die meisten Erststimmen der Wähler und Wählerinnen für das Direktmandat ihrer Partei im Bundestag zu holen. Neben den Regierungsparteien CSU und SPD haben in Nürnberg auch die kleineren Parteien wie Volt, Piraten oder dieBasis Vertretende aufgestellt und hoffen auf ein gutes Ergebnis. Wer noch nicht weiß, welche Partei das richtige Programm für ihn hat, kann dies im Wahl-O-Mat ab 2. September 2021 mittels Beantwortung von Fragen herausfinden.

Zum Bundestagswahlkreis Nürnberg-Nord (244) gehören unter anderem die Stadtteile Altstadt, Gostenhof, Erlenstegen, Zerzabelshof, Schoppershof, Maxfeld und St. Johannis. Von 2002 bis 2013 holte hier stets die Nürnberger CSU-Politikerin, Rechtsanwältin und Jurorin bei "Die Höhle der Löwen", Dagmar Wöhrl, das Direktmandat. Bei der Bundestagswahl 2017 setzte sich Steuerberater Sebastian Brehm (CSU) mit 31,3 Prozent der Erststimmen gegen die gelernte Medienberaterin Gabriela Heinrich (SPD) durch. Auch bei der diesjährigen Wahl treten beide wieder an.

Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen im Wahlkreis Nürnberg-Nord:

Nürnberg: Bundestagswahlkreis Nürnberg Süd - das sind die Kandidaten

Der Bundestagswahlkreis Nürnberg-Süd umfasst unter anderem die Nürnberger Stadtteile Katzwang, Langwasser, Altenfurt, Schweinau und St. Leonhard. Auch die kreisfreie Stadt Schwabach gehört dazu. Der Wahlkreis ist seit 2002 fest in der Hand der CSU. Rechtsanwalt Michael Frieser holte hier seit 2009 stets das Direktmandat. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte Frieser mit 35,6 Prozent der Erststimmen deutlich gegen den SPD-Kandidaten Martin Burkert gewonnen. Burkert ist seit vergangenem Jahr Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und tritt nicht mehr an.

Die Nürnberger Sozialdemokraten schicken stattdessen den Erzieher Thomas Grämmer ins Rennen. Bei den Grünen tritt Sascha Müller, Sportredakteur beim Kicker, zum zweiten Mal gegen Frieser an. Wer in Nürnberg gewinnt, wird inFranken.de am Wahlabend mit einem Live-Ticker verfolgen. Bei uns lest ihr auch stets die aktuellen Umfragen, alle Prognosen und natürlich Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021. Wenn ihr per Briefwahl abstimmen wollt, haben wir hier alle Infos für euch bereitgestellt.

Wahlkreis Nürnberg Süd (244): Diese Kandidaten treten an

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem vorläufigen und endgültigen Ergebnis des Wahlergebnisses? Das erklären wir euch in diesem Artikel. Laschet, Baerbock oder Scholz? Die neuesten Umfragewerte stellen wir hier für euch zusammen.