Aufgrund der aktuellen dynamischen Corona-Situation muss die am Dienstag, 14. Dezember 2021, geplante Bürgerversammlung für die Bereiche 6, 7 und 8 (6 – Doos, Eberhardshof, Gostenhof, Kleinweidenmühle, Muggenhof, Rosenau, Seeleinsbühl; 7 – Altstadt; 8 – Gärten b. Wöhrd, Gleißbühl, Rennweg, Tullnau, Veilhof, Wöhrd, Marienvorstadt) auf Dienstag, 5. April 2022, um 19 Uhr in der Kia Metropol Arena, Dr.-Ingeborg-Bausenwein-Straße 1 (Am Tillypark), verschoben werden.

Dies teilt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit.

Ab Mai 2022 sind wieder turnusgemäß die Bürgerversammlungen vor Ort geplant. Im Sommer 2022 sind zudem vier mobile Bürgerversammlungen vorgesehen.

Der nächste digitale Bürgerdialog ist am Dienstag, 22. März 2022, um 19.30 Uhr geplant. Dann können erneut alle interessierten Bürgerinnen und Bürger live Fragen an den Oberbürgermeister und die gesamte Stadtspitze stellen.