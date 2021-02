Am späten Montagnachmittag (8. Februar 2021) ist es zu einem Brand im Kraftwerk in Nürnberger Südwesten gekommen. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr Nürnberg ist im Großkraftwerk Franken im Stadtteil Gebersdorf ein Brand außer Kontrolle geraten, der sich aus bisher unbekannter Ursache vom Kesselhaus bis aufs Dach ausbreiten konnte. Die Feuerwehr Nürnberg sei demnach mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften vor Ort gewesen, um den Brand unter schwierigen Bedingungen unter Kontrolle zu bringen.

Laut Feuerwehr muss der Brand gegen 17 Uhr im unteren Bereich des rund 80 Meter hohen Kesselhauses des Blocks 1 des Ölkraftwerks ausgebrochen sein. Durch Leitungs- oder Lüftungsanlagen fraß sich das Feuer dann zum circa 80 Meter hoch gelegenen Dach des Gebäudekomplexes durch.

Brand in Großkraftwerk in Nürnberg: dichter Rauch und Flammen beim Eintreffen der Einsatzkräfte

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr waren bereits dichter Rauch und heller Flammenschein über dem Komplex zu erkennen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwachen 1 und 4 löschten den Brand von unten, soweit sie das Kesselhaus wegen der stark vom Brand beaufschlagten Stahlkonstruktion im Inneren überhaupt betreten konnten, und arbeiteten sich über einen Betontreppenraum auf das Dach des Kesselhauses vor, um dort ebenfalls die Flammen zu bekämpfen.

Die Freiwillige Feuerwehr Werderau verteidigte mit einer Riegelstellung das Maschinenhaus gegen ein Übergreifen des Brandes. Die Drohnengruppe der Feuerwehr Nürnberg kontrollierte derweil die Außenhaut des Gebäudes auf weitere Zeichen einer Brandausbreitung.

Um in dieser Höhe tatsächlich von außen etwas ausrichten und die Fassade des betroffenen Gebäudes genauer kontrollieren zu können, wurde ein entsprechend großer Teleskopgelenkmast angefordert. Über diesen kamen dann Einsatzkräfte der Höhenrettungsgruppe zum Einsatz, um die Fassade auf Glutnester in der Dämmung zu kontrollieren. Gegen 20 Uhr konnte mit dem Ablöschen des Brandes auf dem Dach "Feuer aus!" gemeldet werden. Um 22 Uhr konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden, in der Nacht werden zur Kontrolle noch sogenannte Brandnachschauen durchgeführt.

Brandgeruch, aber keine ernsthafte Gefahr

Im Einsatz waren zeitweise ca. 120 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Im Verlauf des Brandes kam es im Umfeld des Kraftwerks teilweise zu Belästigungen durch den Brandgeruch, eine ernsthafte Gefahr bestand jedoch zu keiner Zeit.