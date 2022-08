Nürnberg vor 33 Minuten

Einsatz

Brand in Wohnhaus sorgt für Feuerwehreinsatz: Ursache unklar - eine Person verletzt

Am Donnerstagvormittag ist es in Nürnberg zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person leicht verletzt.