Nürnberg vor 47 Minuten

Brand in Nürnberger Schule am Freitagmorgen: 600 Schüler evakuiert, Ermittlungen wegen Brandstiftung

In der Ludwig-Uhland-Schule in Nürnberg ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste etwa 600 Schüler in Sicherheit bringen, die Kripo hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.