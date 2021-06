Fliegerbombe in Nürnberg am Mittwochvormittag (30. Juni 2021) gefunden

Blindgängerfund an der Brunecker Straße in Nürnberg: Auf dem Baugelände ist am heutigen Mittwochvormittag (30. Juni 2021) eine 112,5 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden, berichtet die Stadt Nürnberg. Sie soll am Nachmittag voraussichtlich ab 17 Uhr entschärft werden.

Bomben-Fund in Nürnberg: Dieses Gebiet wird gesperrt

Wie bereits bei früheren Bombenentschärfungen wird der Fundort auch diesmal mit einem Schutzwall aus mit Wasser befüllten Containern umgeben. Nach Angaben von Sprengmeister Michael Weiß handelt es sich um eine mittelgroße Bombe mit einem Inhalt von 56 Kilogramm Explosivmasse.

Michael Weiß hat einen Evakuierungsradius von 300 Metern festgelegt. Eine Evakuierung angrenzender Wohngebiete sei nicht nötig, weil sie außerhalb des Evakuierungsradius liegen, so die Stadt. Laut Pressemitteilung von kurz vor 15 Uhr laufen die Vorbereitungen der Entschärfung im Plan.

Nicht evakuiert werden muss die Kleingartenanlage Hasenbuck, die informiert wurde. Rund zehn Firmen im Umfeld des Fundorts müssen frühzeitig schließen. Die Polizei ist vor Ort und informiert die betroffenen Unternehmen.

Während der Entschärfung werden die Linien U1 ab 16.30 Uhr in dem betroffenen Gebiet unterbrochen. Der Luftraum wird ebenfalls gesperrt. Die Verkehrsaktiengesellschaft VAG bedient den Abschnitt mit Bussen, die von der Bauernfeindstraße bis Frankenstraße fahren und in die Gegenrichtung über Frankenstraße und Münchener Straße. Für Fahrgäste zum Wohngebiet Hasenbuck werden Busse eingesetzt. Die

Ersatzhaltestelle ist beim U-Bahnhof Hasenbuck. Ab 16.30 Uhr werden die Brunecker Straße und die Nerzstraße ab der Einmündung Ingolstädter Straße gesperrt. Während der Entschärfung muss der Bahnverkehr unterbrochen werden.