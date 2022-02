Die Kanalisation in der Karl-, Augustiner- und Winklerstraße sowie der Tuchgasse in Nürnberg, im Jahr 1876 erbaut, ist in die Jahre gekommen, heißt es.

In dieser Woche habe die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (Sun) mit Baumaßnahmen begonnen, um die über die Zeit entstandenen Schäden an dem 215 Meter langen Kanalabschnitt zu beheben. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, wurde im Zusammenhang mit der Renovierung eine aufgeständerte Abwasserüberleitung am Hauptmarkt aufgebaut.

"Für die Renovierung des Kanals wird ein sogenannter Schlauchliner eingezogen. Dabei handelt es sich um ein neues, in die sanierungs- bedürftige Leitung eingefügtes Rohr. Um den Schlauchliner einbauen zu können, muss der betreffende Kanalabschnitt abwasserfrei sein. Hierzu werden auf die Hausanschlussleitungen kleine Baugruben gesetzt, aus denen das häusliche Abwasser abgepumpt werden kann. Die erforderlichen Leitungen können an den Häuserfronten entlang gelegt und bei Hauszugängen, -zufahrten und Nebenstraßen tritt- und überfahrsicher abgedeckt werden."

Um eine komplette Abwasserfreiheit zu erhalten, müsse auch das bereits im Kanal vorhandene Abwasser gefasst und abgepumpt werden. Aufgrund der großen Mengen sei hierfür eine umfangreiche Abwasserüberleitung aufgebaut worden, die mit Rohrgerüsten von einer lichten Höhe von mindestens 4,50 Meter aufgeständert wird, um den Verkehrsfluss am Hauptmarkt zu erhalten.

"Zur Vorbereitung wurden an der Kreuzung Karlstraße/Augustinerstraße und Winklerstraße/Tuchgasse zwei bestehende Kanalschächte abgebrochen und durch neue und größere Schachtkammern ersetzt. Diese Arbeiten wurden von August 2021 bis Ende November 2021 durchgeführt. Die gesamte Sanierungsmaßnahme dauert mit Vor- und Nacharbeiten voraussichtlich bis Mitte April 2022. Zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger werden die Flächen abgesperrt", so die Stadt.