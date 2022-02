Nürnberg: Blaue Nacht 2022 findet wieder statt

Stadt nennt Motto für riesiges Kulturevent

für riesiges Kulturevent Auch Termin für die Blaue Nacht steht fest

steht fest Burgkünstlerin wird am kommenden Montag vorgestellt

Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause soll die Blaue Nacht in Nürnberg 2022 wieder stattfinden, wie die Stadt mitteilt. Die Planungen für "eine erneute Ausgabe der beliebten Nürnberger Langen Nacht der Kunst und Kultur für das Jahr 2022" liefen auf Hochtouren, heißt es aus dem Rathaus.

Blaue Nacht in Nürnberg 2022 findet Anfang Mai statt - das ist bisher bekannt

Unter dem Motto "Phantasie" finde die Blaue Nacht am Samstag, dem 7. Mai 2022 ab 19 Uhr "an verschiedenen Spielorten im Innen- und Außenbereich" statt. Am Vorabend sollen in einer Preview ab 20 Uhr Beiträge des Kunstwettbewerbs gezeigt werden. Im Anschluss an das Event werde der Publikumspreis für das Lieblingsprojekt der Besucherinnen und Besucher verliehen.

Die Blaue Nacht gibt es bereits seit 22 Jahren und ist eines der bekanntesten Kulturevents Franken mit - laut Stadt Nürnberg - im Schnitt 140.000 Besuchern und Besucherinnen aus aller Welt. Wegen des Ausfalls 2020 und 2021 wurden im September 2021 an fünf Abenden Burgprojektionen als Ersatz gezeigt.

Wann die ersten Tickets in den Vorverkauf gehen, will die Stadt Nürnberg in Kürze bekannt geben. Man freue sich "jetzt schon darauf, wieder eine vielseitig-leuchtende Kulturnacht" zu verbringen, heißt es. Am kommenden Montag, dem 14. Februar 2022, soll die Burgkünstlerin der Blauen Nacht 2022 in Nürnberg vorgestellt werden.