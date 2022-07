Die diesjährige manuelle Verkehrszählung des Verkehrsplanungsamts findet am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Juli 2022, statt. An mehr als 80 Zählstellen, die über das gesamte Nürnberger Stadtgebiet verteilt liegen, sind rund 230 Schülerinnen und Schüler im Einsatz. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, erfassen sie in insgesamt vier Intervallen zu je vier Stunden an diesen beiden Tagen die Verkehrsmenge getrennt nach Fahrzeugarten.

Seit 1967 wird jedes Jahr im Juli von Jugendlichen der Verkehr erfasst. Somit ist die Entwicklung der Mobilität in Nürnberg über mehr als 50 Jahre nachvollziehbar. Pandemiebedingt konnte die Verkehrszählung 2020 und 2021 nicht stattfinden. „Mit umso mehr Spannung erwarte ich die Ergebnisse, die aufzeigen können, wie sich die Stadtmobilität aufgrund der Pandemie und der aktuellen Maßnahmen wie dem 9-Euro-Ticket verändert hat“, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Die Schüler zählen an den Einfallstraßen der Nürnberger Stadtgrenze und an allen für den Kraftfahrzeugverkehr freigegebenen Pegnitzbrücken. Besondere Berücksichtigung finden dabei der Radverkehr sowie die Entwicklung des Schwerverkehrs im Stadtgebiet. Der diesjährige räumliche Schwerpunkt der Zählung liegt im Hafengebiet, bevor die Sanierung der Hafenbrücken beginnt. Zuletzt wurde der Verkehr im und rund um den Hafen 2017 gezählt. Einen weiteren Schwerpunkt stellen dieses Jahr Zählstellen mit Relevanz für die Luftreinhaltung dar.

Die aus der Zählung gewonnenen Daten sind eine wichtige Grundlage für die Verkehrs-, Umwelt- und Stadtplanung. Über die Ergebnisse wird dem Verkehrsausschuss im Winter berichtet. Zeitgleich werden sie in der Schriftenreihe „Neues aus dem Baumeisterhaus“ und auf dem Instagramkanal @stadtbaumeister veröffentlicht.

„Ich bitte an den beiden Zähltagen alle Verkehrsteilnehmenden um besondere Rücksichtnahme gegenüber den eingesetzten Schülerinnen und Schülern“, so Ulrich.

Vorschaubild: © Olexy @Ohurtsov / pixabay.com (Symbolbild)