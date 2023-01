"Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr bemerkten Bewohner eines Reihenhauses in Nürnberg-Röthenbach als sie nach Hause kamen, dass sich wohl Unbekannte in ihrem Wohnhaus befinden und verständigten die Polizei." Das teilt die Polizei Mittelfranken mit.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West, sei es den Unbekannten zunächst gelungen, das Anwesen zu verlassen. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren angetroffen und festgenommen werden, heißt es. Die Männer führten laut Polizei Einbruchswerkzeug mit sich. Offenbar hätten sie sich zuvor gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft.

Die Männer müssten sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten, so die Polizei. Das Duo wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, heißt es.