Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz

Am Samstagmorgen (22. Mai) bedrohte ein bewaffneter Mann einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Nürnberg und erbeutete mehrere hundert Euro. Die Polizei suchte den Dieb mit einem Großaufgebot an Polizeihunden und einem Hubschrauber.