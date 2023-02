Polizeieinsatz an Nürnberger Schule: Die Einsatzkräfte sind am Freitagnachmittag (10. Februar 2023) zu einer Schule im Stadtteil Muggenhof gerufen worden. Die Beamten nahmen vor Ort einen 13-jährigen Jungen in Gewahrsam.

Gegen 14.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein, wonach sich in der Muggenhofer Straße ein Jugendlicher mit einer Schusswaffe in der Hand aufhalten sollte. Mehrere alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West und der Bundespolizeiinspektion Nürnberg rückten daraufhin aus und konnten den Verdächtigen stellen.

Junge schießt an Nürnberger Schule mit Pistole

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um einen 13-Jährigen handelte, der mit einer Softair-Pistole Kunststoffkugeln verschossen haben soll, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag (13. Februar) mit. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden hierbei weder Personen verletzt noch Gegenstände beschädigt.

Der 13-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und im weiteren Verlauf seinen Eltern übergeben. Die Softair-Pistole stellten die Beamten sicher.

