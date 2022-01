Nünrberg vor 39 Minuten

Polizeikontrolle

Betrunkener Radfahrer greift Polizisten an und beleidigt sie: Beamte werden leicht verletzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.01.2022) griff ein Fahrradfahrer in der Nürnberger Innenstadt Polizeibeamte an. Der alkoholisierte 23-Jährige war zuvor von den Beamten kontrolliert worden und sollte diese zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.