Betrunkener greift Polizisten in Nürnberg mit Messer an: Am frühen Montagmorgen (14.02.2022) führten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Nürnberger Innenstadt eine Personenkontrolle durch.

Ein Mann zog hierbei ein Messer und stach in Richtung der eingesetzten Polizisten, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Nürnberg: 30-Jähriger zückt Messer bei Kontrolle und sticht in Richtung von Beamten

Gegen 03.00 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte im Bereich des Jakobsplatzes ein 30-jähriger Mann auf, der herum torkelte und offensichtlich einen Gegenstand unter seiner Jacke versteckte.

Die Beamten sprachen den 30-Jährigen zunächst an und verlangten ein Ausweisdokument. Der Mann zog anstelle eines Ausweises jedoch sofort ein feststehendes Küchenmesser aus seinem Hosenbund und hielt es in bedrohlicher Weise in Richtung der beiden Polizeibeamten. Zudem machte er einen Schritt auf die eingesetzte Polizistin zu und führte hierbei eine "Stichbewegung" durch.

Die Beamten zogen daraufhin ihre Dienstwaffen und forderten den Angreifer auf, das Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Der Mann warf schließlich das Messer weg und kniete sich hin. Mit Hilfe von Unterstützungskräften gelang es den Polizisten dem 30-Jährigen Handschellen anzulegen und ihn festzunehmen. Sowohl die Einsatzkräfte als auch der Angreifer blieben unverletzt.

Angreifer in Nürnberg war erheblich alkoholisiert

Der Tatverdächtige war mit rund 1,7 Promille erheblich alkoholisiert. Er zeigte sich auch im Laufe der weiteren Sachbearbeitung in den Räumen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unkooperativ und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Gegen den 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Blutentnahme bei dem Angreifer an und stellte Haftantrag. Er wird im Laufe des Tages (14.02.2022) dem Ermittlungsrichter vorgeführt.