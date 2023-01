Nürnberg vor 22 Minuten

Wiederstand gegen Polizei

Betrunkener 21-Jähriger uriniert in Drogeriemarkt und widersetzt sich mit aller Kraft der Festnahme

Am Nürnberger Hauptbahnhof urinierte am Mittwochabend (18. Januar 2023) ein Betrunkener in ein Regal eines Drogeriemarktes. Als ihn eine Polizeistreife stellte, eskalierte die Situation und der junge Mann widersetzte sich vehement seiner Festnahme.