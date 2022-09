Nürnberg: Restaurant verkauft "Berliner Döner" für nur 1 Cent

In Nürnberg sorgt seit Montag (19. September 2022) ein neuer Dönerladen in der Dürrenhofstraße nahe der S-Bahn-Station für Aufsehen. Vor dem Restaurant warten Kunden teils über mehrere Stunden auf einen "Berliner Döner", so auch der gleichnamige Name des Lokals. Denn in den ersten drei Tagen gibt es den Imbiss für nur 1 Cent pro Stück. Im Netz haben die langen Wartezeiten teils für Frust gesorgt. Betreiber Hivar Saeeid erklärt gegenüber inFranken.de, warum er die Aktion trotzdem nicht bereut - und was seinen Döner besonders macht.

"Ganz Nürnberg zeigen, was ein Döner ist": Restaurant-Betreiber startet 1-Cent-Aktion und wird überrannt

"Ich komme ursprünglich aus dem Osten, aus der Nähe von Leipzig, habe da einen Dönerladen betrieben, war aber auch viel in Berlin", so Saeeid, der das neu eröffnete Restaurant zusammen mit seiner Frau führt. "Seit zwölf Jahren wohne ich in Nürnberg und rege mich hier über die Döner auf", sagt er. "Die Leute glauben alle, sie sind Dönermann und Bäcker, haben selbstgemachtes Brot und so weiter, haben es auch mit dem Hackfleisch versucht, aber das hat nichts mit dem Original zu tun, wie es ursprünglich aus Berlin kommt."

Für nur 1 Cent "Berliner Döner" essen: Mit dieser Aktion hat das Restaurant in Nürnberg für mächtig Aufsehen gesorgt.

Ein Berliner Döner bestehe aus "einem dreieckigen Fladenbrot, Hackfleisch oder Chicken-Spieß, dazu gibt es die drei typischen Soßen". Dies seien "Kräuter- und Knoblauchsoße aus Joghurt und Mayonnaise und eine rote, scharfe Soße", erklärt Saeeid. Das Fleisch beziehe er "von der ältesten Dönerproduktion vor Ort aus Berlin, sowas bekommt man hier in Franken nicht, es wird extra für uns her geliefert". Der Restaurant-Betreiber wolle "ganz Nürnberg zeigen, was ein Döner ist", so sein Anspruch.

Deshalb habe er auch die 1-Cent-Rabattaktion gestartet. "Ich wollte, dass so viele Leute wie möglich kommen, um einmal zu wissen, was ein echter Döner ist und wie er schmeckt. Das hat mich 10.000 Euro gekostet, aber das war es wert", betont Saeeid. Er sei sich bewusst gewesen, dass es lange Schlangen geben könnte - "aber das muss man in Kauf nehmen".

Preise, Öffnungszeiten, Speisekarte: Das bietet der neue "Berliner Döner" in Nürnberg

Im Netz hat es nach der Eröffnung geteilte Reaktionen gegeben. "Ein super leckerer Döner, Salat war frisch und das Brot knusprig und man hat eine tolle Auswahl an Soßen!", schwärmt etwa ein User. "Absolute Frechheit, 4 Stunden warten, dann geschubst werden und von der Schlange geschmissen werden", beschwert sich hingegen ein anderer. "Gierig stellen sich die Leute an, um einen Döner für 1 Cent abzugreifen und hinterher sich noch darüber beschweren. Kein normaler Mensch würde sich für 5 Euro irgendwo 4 Stunden lang anstellen", bemerkt ein anderer.

"Eine Stunde vor Ladenschluss gehe ich nochmal raus zur Schlange und sage, dass das Fleisch bald ausgeht", sagt Saeeid. Doch er beobachte, dass viele Hungrige trotzdem nicht aufgäben. "Da kann ich ja dann wirklich nichts dafür, da braucht man sich auch nicht zu beschweren, dass man nichts mehr bekommt", so der Betreiber. Ab Donnerstag (22. September 2022) "gibt es eh keine Schlangen mehr, dann kostet der Döner den Normalpreis".

Dies seien etwa 5,50 Euro für einen Hähnchen-Döner, 6 Euro für den Kebab mit Kalb. Auch den in Berlin berühmten Gemüse-Döner biete man an. "Wir frittieren das Gemüse aber nicht, wir braten es. Und am Ende gibt es frisch gepresste Zitrone darüber", so Saeeid. Für Vegetarier biete man unter anderem Falafel und Halloumi an. Auch die "Einrichtung und Atmosphäre sind authentisch, es ist alles wie in Berlin", wirbt er. Geöffnet sei der "Berliner Döner" in Nürnberg an sieben Tagen die Woche von 10 Uhr bis 22 Uhr.

