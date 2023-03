Am Freitag, 31. März 2023, findet wieder Mitternachtssport on Ice in der Arena Nürnberger Versicherung, Kurt-Leucht-Weg 11, statt.

Zu ungewöhnlicher Uhrzeit, von 21.30 bis 0.30 Uhr, können sportbegeisterte junge Menschen von 16 bis 21 Jahren die Eisfläche stürmen. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, ist das Angebot inklusive Schlittschuhverleih gegen Pfand kostenlos. Ein DJ sorgt für die Musikauswahl aus den aktuellen Charts.

Auf Wunsch werden die jugendlichen Eisbegeisterten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes danach zur nächsten Nightliner-Haltestelle begleitet.

Der Mitternachtssport am späten Freitagabend ist seit Jahren ein äußerst beliebtes Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene aus Nürnberg.

Möglich wurde dieses außergewöhnliche Angebot durch das Engagement der Arena Nürnberger Versicherung und mehrerer Kinder- und Jugendhäuser sowie Jugendtreffs des Jugendamts der Stadt Nürnberg. Für die Gesamtkoordination sind die Koordinierungsstelle Sport sowie das Kinder-und Jugendhaus Suspect zuständig.