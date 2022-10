Nürnberg: Neues E-Center eröffnet im Mercado-Einkaufszentrum

Neues eröffnet im Frischfisch, vegane Bedientheke und Co.: das bietet der Supermarkt

und Co.: das bietet der Inhaber verspricht neueste Technik

Ein neues E-Center zieht in das Obergeschoss des Nürnberger Einkaufszentrums Mercado im Stadtteil Schoppershof ein. Der erfahrene Einzelhändler Günter Schuler erlebt derzeit arbeitsintensive Vorbereitungswochen und ist zuversichtlich, dass die Eröffnung wie geplant am Dienstag (25. Oktober 2022) stattfinden kann. Nicht nur technisch, sondern auch auf das Sortiment bezogen sei der Mega-Supermarkt auf dem neusten Stand, wie Schuler gegenüber inFranken.de erklärt.

Neues E-Center in Nürnberg: Es werde "fast kein Wunsch unerfüllt bleiben"

Im April 2022 schloss Real seine Türen in den Räumlichkeiten. Seit Anfang des Jahres plane Schuler bereits hier seinen neunten Supermarkt. Seit Mitte September räume das Team die Regale ein. "Die letzten Teile, wie Verglasung für die Kühlregale, werden jetzt geliefert und nächste Woche wird weitere Ware einsortiert", verrät er.

Mit circa 30.000 bis 35.000 Artikeln werde auf einer Verkaufsfläche von über 4400 Quadratmetern in einem "der größten E-Centern der Region fast kein Wunsch unerfüllt bleiben", kündigt Mercado in einer Pressemitteilung an. Das E-Center werde eine große Frischeabteilung sowie "eine große Auswahl an glutenfreien und biozertifizierten Produkten" bekommen, heißt es weiter.

Der Schwerpunkt solle auf regionalen und nachhaltigen Produkten liegen. Seinen Satz "das modernste E-Center der Region" erklärt Schuler im Gespräch genauer: Die eingebaute Technik sei beispielsweise vom neusten Stand. "Die Kassen, Bedientheken, Ofentechnik und Beleuchtung sind ganz modern. Das betrifft auch das Angebot wie Sushi, die Fisch-Theke oder Biofleisch. Eine vegane Bedientheke gab es so auch noch nicht."

E-Center ergänzt Norma: "Lebensmitteleinkauf auf ein neues Niveau heben"

Vor allem in Bezug auf Bio-Produkte treffe das E-Center den Zeitgeist, findet Schuler, und auch der Standort stimme ihn zuversichtlich. Das Real-Personal sei indes übernommen und durch neue Mitarbeitende ergänzt worden.

Günter Schuler komme aus einer Einzelhändler-Familie, die bereits seit 1962 der Edeka-Genossenschaft angehöre. "1948 war unser Gründungsjahr. Wir feiern nächstes Jahr 75 Jahre." Unter anderem leitet er den Edeka-Markt in Dietenhofen westlich von Nürnberg.

Im Mercado Nürnberg befindet sich weiterhin ein Norma. Der Edeka aber werde laut dem Einkaufszentrum "den Lebensmitteleinkauf im Mercado auf ein neues Niveau heben".

