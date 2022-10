Nürnberg vor 17 Minuten

Neueröffnung

Nürnberg bekommt: "modernstes E-Center der Region": Mega-Supermarkt eröffnet noch im Oktober

Noch im Oktober soll in Nürnberg ein neues E-Center eröffnen, das andere Supermärkte an Modernität überbieten will. "Das gab es so auch noch nicht", sagt Inhaber Günter Schuler über die neuen Leistungen.