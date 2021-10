Nächtliche Brandstiftung in Nürnberg: Aktivisten reklamieren Tat für sich. In Nürnberg hat es am vergangenen Wochenende gleich mehrere Brände innerhalb kurzer Zeit gegeben. So brannte in der Nacht auf Samstag (16. Oktober 2021) vor einer Schule in der Reutersbrunnenstraße etwa ein Lkw. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Laster in lodernden Flammen. In der Gibitzenhofstraße geriet ein Altpapiercontainer in Vollbrand. In einem Hof in der Ackerstraße brannte zudem ein abgestelltes Sofa - dadurch wurde die Gebäudefassade beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 45.000 Euro. Inzwischen liegen Hinweise vor, wer für die nächtliche Brandserie verantwortlich sein könnte. Ein im Internet aufgetauchtes Bekennerschreiben deutet darauf hin, dass die Täter womöglich aus der linksextremistischen Szene stammen. In dem Beitrag reklamieren die Aktivisten die Brandstiftung für sich. Das Schreiben wurde auf dem Portal "de.indymedia" veröffentlicht, das das Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Linksextremismus einstuft.

Aktivisten reklamieren Brandserie in Nürnberg für sich

Als Hauptmotiv für ihre mutmaßliche Tat nennen die Aktivisten den angeblichen Profit des Bahn-Logistikdienstleisters DB Schenker im Bereich Militär. "Wir haben in der Nacht vom 15. auf den 16.10.2021 einen LKW von DB Schenker vor dem Nürnberger Knast abgefackelt. Das Unternehmen DB Schenker verdient sein Geld unter anderem mit der Logistik für NATO Streitkräfte und ist für Rüstungstransporte an die Türkische Armee mitverantwortlich", heißt es in dem Bekennerschreiben.

Als zweiten Beweggrund für die Brandstiftung führen die vermeintlichen Täter folgenden Aspekt an: "Zudem wollten wir unserem Zorn über die Inhaftierungen und Verurteilungen unserer Genossinnen und Genossen Luft machen." Unterzeichnet ist die auf "de.indymedia" veröffentlichte Nachricht mit den recht kryptischen Autorennamen "Free Jan", "Free Dy", "Free Jo", "Free Lina" und "Free Them All". Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die Online-Plattform "de.indymedia" in seinem im Juni 2021 der Öffentlichkeit vorgestellten Verfassungsschutzbericht derweil als sogenannten "Verdachtsfall" ein.

"Die Beiträge auf 'de.indymedia', die von den 'Moderationskollektiven' nicht unmittelbar entfernt werden, lassen in der Gesamtschau eindeutig eine verfassungsfeindliche Linie erkennen", heißt es in dem Verfassungsschutzbericht. Demnach lägen "hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte für eine linksextremistische Bestrebung" vor, die eine Bearbeitung von 'de.indymedia' im Rahmen eines Verdachtsfalls durch das Bundesamt für Verfassungsschutz begründen.

"Das Schreiben ist der Polizei bekannt": Ermittler prüfen Authentizität

Die Nürnberger Polizei hat bereits Kenntnis von dem im Netz veröffentlichten Bekennerschreiben. "Das Schreiben ist der Polizei bekannt", erklärt Michael Petzold, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, am Dienstag (19. Oktober 2021) inFranken.de.

Die Ursache der drei Brände am vergangenen Wochenende sei indes noch nicht geklärt. Derzeit werde geprüft, inwieweit es sich bei dem "de.indymedia"-Beitrag um ein authentisches Bekenntnis handele. "Das müssen wir noch prüfen", sagt Petzold. "Das wird in unsere Ermittlungen mit einbezogen."

Hinweise zur Brandserie in der Nacht auf Samstag (16. Oktober 2021) in Nürnberg nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0911/2112-3333 entgegen.