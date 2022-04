Nürnberg: Stichflamme in Commerzbank nach Brieföffnung im März (23.04.2022)

Polizeipräsidium Mittelfranken gibt Anfang April (06.04.2022) Update zu den Ermittlungen

Unbekannter Täter hat sich gemeldet und droht mit weiteren gefährlichen Briefen

Polizei warnt Filialen und Kunden vor "verdächtig aussehenden Briefumschlägen"

Ende März (24.03.2022) hat es in einer Filiale der Commerzbank in Nürnberg eine Briefsendung gegeben, bei deren Öffnung eine Stichflamme ausgetreten ist. Eine Bankangestellte erlitt daraufhin einen Schock. Glücklicherweise wurde die Frau bei dem Vorfall nicht schwer verletzt. Nun hat sich der bislang unbekannte Täter gemeldet und mit weiteren gefährlichen Briefen gedroht, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Nürnberg: Stichflamme nach Öffnung von Brief - Täter droht mit weiteren Briefen

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Briefsendung zu einem Erpressungsfall gegen das Kreditinstitut gehört und warnt vor weiteren gefährlichen Briefsendungen.

Das betroffene Kuvert im Format A5 war mit einem von außen tastbaren Rahmen ausgestattet und ging in der Poststelle der Commerzbank-Filiale in der Fürther Straße ein. Als eine 63-jährige Angestellte die Briefsendung öffnete, kam es in dem Kuvert zu einer chemischen Umsetzung, bei der eine Stichflamme entstand.

Die Experten des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) gehen davon aus, dass es sich um eine vorsätzlich herbeigeführte Entzündung der Sendung gehandelt hat. Der Täter hat zwischenzeitlich Kontakt mit der Commerzbank AG aufgenommen. Er drohte mit dem Versand weiterer gefährlicher Briefsendungen, falls einer von ihm formulierten Zahlungsaufforderung nicht Folge geleistet wird.

Täter könnte weitere gefährliche Briefe an Filialen und Kunden der Commerzbank senden

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse hat das Polizeipräsidium Mittelfranken in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Ermittlungen wegen Erpressung eingeleitet. Zur Bewältigung der umfangreichen Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen ist beim Polizeipräsidium Mittelfranken eine besondere Aufbauorganisation (BAO) mit dem Namen "Klammer" gebildet worden.

Trotz intensiver Ermittlungsarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter gefährlicher Briefsendungen an Filialen und Kunden der Commerzbank AG senden könnte.

Aus diesem Grund spricht das Polizeipräsidium Mittelfranken eine Warnung aus und gibt im Umgang mit verdächtigen Postsendungen folgende Verhaltenstipps:

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn Sie unerwartet Postsendungen erhalten.

Überprüfen Sie die Postsendung hinsichtlich Auffälligkeiten in ihrer Beschaffenheit, insbesondere Unebenheiten oder fühlbare, harte Gegenstände im Inneren des Umschlags.

Nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit dem Absender auf.

Behandeln Sie verdächtige Sendungen äußerst vorsichtig und unternehmen Sie keinesfalls Versuche, diese zu öffnen.

Verständigen Sie umgehend die Polizei. Nutzen Sie hierzu gegebenenfalls den Polizeinotruf 110.

Vorschaubild: © NEWS5/Oßwald