Wie die Polizei Mittelfranken berichtet, sei eine Streife der Kontrollgruppe "CarTuning" dieser Tage im Kreuzungsbereich Grasersgasse/Frauentorgraben in Nürnberg unterwegs gewesen, als diese "über mehrere Minuten ein wiederholt auftretendes massives Dröhnen des Basses einer Musikanlage" vernommen habe.

"Das Dröhnen war so massiv, dass die Schallwellen durch unsere beiden Kollegen körperlich wahrgenommen wurden und sogar der Bildschirm des Videofahrzeuges dadurch nur Störlinien anzeigte. Auf den Ablagen im Fahrzeug liegende Gegenstände (Kugelschreiber) vibrierten deutlich hörbar", schreibt die Polizei weiter.

Polizei kontrolliert Autotuner in Nürnberg - Soundanlage nimmt halbes Fahrzeug ein

Die Quelle des Dröhnens habe zunächst nicht lokalisiert werden können. "Als schließlich ein Pkw mit geöffneten Fenstern aus der Grasersgasse kam, konnten die Beamten die Quelle des Lärms eindeutig identifiziert werden", so die Polizei. Man habe das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen und dabei festgestellt, "dass die Rücksitzbank des Pkw entfernt und stattdessen eine bis an die Fahrzeugdecke reichende Musikanlage verbaut war", heißt es. Ebenfalls seien an der A-Säule große in den Innenraum ragende Boxen verbaut gewesen.

Auf Vorhalt habe der Fahrer die "Beschallung" eingeräumt und angegeben, dass es im Inneren des Fahrzeuges nicht so laut wirken würde, es aber durchaus möglich wäre, dass es außerhalb deutlich lauter sein könnte. "Grundsätzlich kamen bei der Kontrolle keinerlei technische Mängel zum Vorschein. Lediglich das zu starke Aufdrehen der Musikanlage führt zu einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro. In einem angenehmen Gespräch mit dem Fahrer zeigte dieser Einsicht und gelobte für die Zukunft Besserung", so die Polizei.

"Unsere Kollegen sind bei der Vielzahl von Kontrollen froh, dass sich fast alle Autoliebhaber an die geltenden Vorschriften halten und mit Begeisterung ihrem Hobby nachgehen. Schöne Autos und besondere Musikanlagen können gerne gezeigt werden - aber eben bitte im Rahmen des Erlaubten und so, dass kein anderer dadurch gestört wird", heißt es nach der Autotuner-Kontrolle in Nürnberg.