Kurioser Unfall in Nürnberg: Am Donnerstagmittag (24.02.2022) kam es im Nürnberger Stadtteil Laufamholz zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

Gegen 12.45 Uhr befand sich eine 78-jährige Autofahrerin demnach mit ihrem Fahrzeug in der Waschanlage einer Tankstelle in der Laufamholzstraße in Nürnberg.

Nach Besuch in Nürnberger Waschanlage: Frau (78) verursacht ungewollt Unfall

Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr die Dame offenbar "ungewollt und unkontrolliert" rückwärts aus der Waschanlage und überquerte die Laufamholzstraße. Das Fahrzeug erwischte dabei glücklicherweise kein anderes Auto oder einen Fußgänger, sondern kollidierte schlussendlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Geländer.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen sowie einen Schock. Im Verlauf des Unfalls verletzten sich jedoch keine weiteren Verkehrsteilnehmer. Das Auto der 78-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen kam es in der Laufamholzstraße zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat nun die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

