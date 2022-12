Im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf ist am Dienstagnachmittag (27. Dezember 2022) ein Autofahrer mit einem Linienbus zusammengestoßen. Laut Bericht der Polizei war der 39-Jährige gegen 13.15 Uhr auf der Straße "An der Radrunde" in Richtung Hauptstraße unterwegs.

Der Busfahrer hielt währenddessen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Dennoch prallte der 39-Jährige mit seinem Wagen gegen den Bus.

Autofahrer stößt gegen Linienbus in Nürnberg

Weder die Fahrgäste noch die Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro am Auto des Unfallverursachers und ein Schaden von rund 10.000 Euro am Bus.

Bei der Unfallaufnahme stieß die Polizei jedoch auf Probleme. Der Autofahrer hatte keinen gültigen Führerschein. Dazu kamen Hinweise, dass er möglicherweise Drogen genommen hatte. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Der 39-Jährige musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen.

Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

