Am Donnerstag (31. März 2022) kam es in Nürnberg zu einem kuriosen Polizeieinsatz. Gegen 20.15 Uhr stand eine Streife der Polizei Nürnberg-West bei Rotlicht an einer Kreuzung direkt vor der Dienststelle. Kurz darauf hielt neben ihnen ein Auto.

Wie die Polizei berichtet, ließ der Fahrer des Wagens die Fensterscheibe herunter und hielt den Beamten "lautstark" einen "derart wirren Monolog", dass ihnen Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Mannes kamen. Anschließend bog der Unbekannte nach rechts ab.

"Wirre Geschichte" und Fluchtversuch mit 90 km/h: Kurioser Polizeieinsatz in Nürnberg

Die Polizisten folgten dem Fahrzeug und versuchten den Fahrer mit entsprechenden Signalen für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Daraufhin beschleunigte der Mann auf bis zu 90 Kilometer pro Stunde und fuhr beim Versuch zu flüchten über mehrere rote Ampeln.

Jedoch fuhr er dabei offenbar im Kreis - und kam schließlich wieder vor der Polizeiinspektion Nürnberg-West an. Dort warteten bereits weitere Polizeistreifen, der Mann wurde angehalten und festgenommen. Es ergaben sich dabei Hinweise, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogen-Schnelltest konnte dies bestätigen.

Der Fahrer muss sich nun wegen Verdacht auf mehrere Verkehrsstraftaten verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem befand sich der 39-Jährige in einer "psychischen Ausnahmesituation", weshalb er in eine Fachklinik gebracht wurde.

Vorschaubild: © marekbidzinski/Adobe Stock