Die von Nasan Tur anlässlich der Ausstellung „In Situ? Über Kunst im öffentlichen Raum“ in der Kunsthalle im KunstKulturQuartier konzipierte Außeninstallation „Locked Up“ ist seit vergangenen Samstag, 5. März, bis Sonntag, 1. Mai 2022, am Gebäude Königstorgraben 3 zu sehen. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, nimmt sie Bezug auf die „Stadt der Menschenrechte“ und setzt das Kooperationsprojekt „Symposium Urbanum Nürnberg“ mit dem städtischen Planungs- und Baureferat fort.

Die Arbeit besteht aus 13 Porträts von exemplarisch ausgewählten Journalistinnen und Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten oder Oppositionellen, die derzeit aus politischen Gründen in Gefängnissen zum Schweigen gebracht werden und damit auch von der öffentlichen Wahrnehmung abgeschnitten sind: Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrain) Julian Assange (Australien), Raif Badawi (Saudi-Arabien), Darja Chultsova (Belarus), Frenchie Mae Cumpio (Philippinen), Selahattin Demirtas (Türkei), Osman Kavala (Türkei), Aung San Suu Kyi (Myanmar), Narges Mohammadi (Iran), Alexej Nawalny (Russland), Joshua Wong (Hongkong/China), Ilham Tohti und Zhang Zhan (China). Ihre Porträts in den Fenstern verleihen ihnen Sichtbarkeit im öffentlichen Raum.

Die Installation widmet Nasan Tur jedoch allen Menschen, die in vielen Ländern dieser Welt gegen politische Systeme kämpfen, in denen Korruption, Unterdrückung und die Missachtung von Bürger- und Menschenrechten die Lebensbedingungen diktieren. Mit ihrem Eintreten für Demokratie und Freiheit, Menschenrechte oder politische Reformen riskieren sie, inhaftiert, kriminalisiert und zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt zu werden.

Nasan Tur, Jahrgang 1974, hat an der Hochschule für Gestaltung Offenbach und an der Städelschule Frankfurt studiert und lebt in Berlin. Er nahm unter anderem an der 10. Istanbul Biennale, der 6. Taipei Biennale und der documenta 14 teil, erhielt 2012 den renommierten Will-Grohmann-Preis und hat seit 2020 eine Professur an der Kunsthochschule Weißensee für den Masterstudiengang Raumstrategien inne. Seine Installationen, Videos und Fotografien thematisieren kulturelle Differenzen, politische Unterdrückung, Nationalismen oder die Missachtung von Individualität und Menschlichkeit. Seine Installation „Locked Up“ fand Raum in einem privaten Bürogebäude nahe des Hauptbahnhofs.

Am Dienstag, 5. April, um 18.30 Uhr findet in der Kunsthalle ein Gespräch mit Nasan Tur und Ellen Seifermann, Kuratorin der Ausstellung „In Situ? Über Kunst im öffentlichen Raum“ statt, die auch für dieses Projekt verantwortlich ist. Neben seiner aktuellen Arbeit in Nürnberg werden dabei weitere Projekte des Künstlers vorgestellt.

Ein Infoflyer mit einer Einführung in das Werk sowie Kurzbiografien aller Porträtierten liegt in der Kunsthalle und in der Kultur Information aus.

Die Kunsthalle Nürnberg und das Planungs- und Baureferat der Stadt Nürnberg danken den im Königstorgraben 3 ansässigen Firmen für die Unterstützung der Installation: Helmut Schmelzer HSO, Becker, Zeiler & Partner, Dr. Scholz & Weispfenning sowie SRI Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.