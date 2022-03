Nürnberg: Bei der Tunneldurchschlagsfeier für die künftige U3-Strecke am heutigen Mittwoch, 23. März 2022, mit Oberbürgermeister Marcus König (re.) hat OB-Gattin und Tunnelpatin Anke König per Knopfdruck den letzten Felsstock mit einem Tunnelbagger im Beisein von Dr. Sven Hintsche (li.), Projektleiter der ARGE HOCHTIEF Infrastructure GmbH/MAX BÖGL Stiftung & Co. KG, durchfahren. Foto: Stadt Nürnberg / Christine Dierenbach