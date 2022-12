Nürnberg: "Auffällig ungepflegter" Mann belästigt Frauen in S-Bahn - wer kennt den Täter?

Belästigung in S-Bahn: Zwei junge Frauen fuhren laut Polizeiinspektion Hersbruck am Samstag, dem 17. Dezember 2022, um 19.13 Uhr mit der S-Bahn von Nürnberg nach Happurg. Bereits beim Einsteigen in den Zug in Nürnberg sei eine der beiden von einem älteren Mann unsittlich berührt worden.

Auch im Zug habe sich der bislang unbekannte Mann in Sichtweite zu den Frauen gesetzt und diese fortlaufend angestarrt. Die beiden Frauen stiegen laut Polizei an der Haltestelle Happurg aus dem Zug aus, während der Mann mit der S-Bahn weiterfuhr.

Es soll sich um einen ca. 60 - 65 Jahre alten Mann mit normaler Statur und einem auffällig ungepflegten Äußerem handeln. Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt die Polizei Hersbruck entgegen.