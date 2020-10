Polizeiauto in Nürnberg angepinkelt: Ein Video, das kürzlich an der Mauthalle aufgenommen wurde, sorgt in sozialen Netzwerken für viele wütende Kommentare. Auf dem Video ist ein Mann zu sehen, der einfach einen Streifenwagen anpinkelt.

Der Clip ist etwa 20 Sekunden lang und wurde auf verschiedenen sozialen Netzwerken hochgeladen, berichtet die Polizei. Es zeigt einen Dienstwagen der Polizei, der an der Mauthalle abgestellt wurde. Nach einigen Sekunden geht ein Mann zum Polizeiauto, stützt sich ab, öffnet seine Hose und uriniert am helllichten Tag auf das Fahrzeug. Gleichzeitig sind Passanten im Hintergrund zu sehen. Nachdem er seine Blase entleert hatte, spazierte er einfach weiter – als wäre nichts gewesen.

Nürnberger Polizei fasst unverschämten Wildpinkler

Ein unbekannter Zeuge filmte den Vorfall und das dazugehörige Video verbreitete sich danach schnell im Internet.

Die Polizei konnte den Wildpinkler schließlich identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 20-jährigen Mann. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 118 OWIG (Belästigung der Allgemeinheit) eingeleitet. Nach dem Anpinkeln des Polizeiautos in Nürnberg soll der Mann außerdem die Reinigung des Fahrzeuges bezahlen, er bekommt eine Rechnung.

