Nürnberg vor 28 Minuten

Bauarbeiten

Nürnberg: Arbeiten in der Langobardenstraße - Baumscheiben werden vergrößert und der Gehweg saniert

In der Langobardenstraße in Nürnberg werden voraussichtlich bis Freitag, 25. März, die Baumscheiben vergrößert und neu bepflanzt. Zudem wird der Gehweg in diesem Abschnitt von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 18. März 2022, saniert.