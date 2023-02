Ab Mittwoch, 22. Februar 2023, setzt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) den Bau des Kreisverkehrs in der Worzeldorfer Hauptstraße / Spitzwegstraße nach der Winterpause fort. Zunächst wird als Vorbereitung für spätere Arbeiten eine provisorische Überfahrt zwischen „Am Wiesengrund“ und der Friedrich-Overbeck-Straße hergestellt, indem der Eichenwaldgraben überschüttet wird. Diese provisorische Überfahrt dient während späterer Sperrungen der Friedrich-Overbeck-Straße als Zufahrt zu den Sportanlagen. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, sei sie über die Straße „Am Wiesengrund“ zu erreichen und nur für kleinere Fahrzeuge ausgelegt.

Gleichzeitig werden die bereits hergestellten Schotterflächen der südwestlichen Seite des Kreisverkehrs vorbereitet, sodass Sör am Montag, 27. Februar, damit beginnen kann, die neuen Fahrbahnen zu asphaltieren. Voraussetzung dafür sind einbauverträgliche, milde Temperaturen.

Ab Montag, 6. März, werden am Kreisverkehr Kommunikationskabel sowie eine 20-Kilovolt-Stromleitung verlegt. Von Montag, 20. März, bis voraussichtlich Freitag, 14. April, folgt ein Austausch von Versorgungsleitungen in der Friedrich-Overbeck-Straße und der Worzeldorfer Hauptstraße. In dieser Zeit werden unterschiedliche Abschnitte der Friedrich-Overbeck-Straße voll gesperrt. Eine Zufahrt ist über die provisorische Überfahrt über „Am Wiesengrund“ möglich.

Ab Anfang April wird ein Teil einer Entwässerungsanlage hergestellt. Dazu wird der Verbindungsweg entlang der Gaststätte „Zirbelstube“ für den Fußgängerverkehr gesperrt und der Fußverkehr über ein Provisorium umgeleitet.

Nach Fertigstellung dieser Arbeiten beginnt Sör ab Montag, 17. April, mit dem Bau der zweiten Hälfte des Kreisverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkehr von der bisherigen östlichen Fahrspur über die neu hergestellten Verkehrsflächen auf der Westseite geführt, die Fahrzeuge passieren dann die erste Hälfte des Kreisverkehrs. Die Worzeldorfer Hauptstraße bleibt weiterhin gesperrt. An der Busumleitung ändert sich erstmal ebenfalls nichts.

Voraussichtlich am Montag, 12. Juni, ist der neue Kreisverkehr fertiggestellt. Im Nordteil wird der Verkehr jedoch weiterhin ampelgeregelt einspurig geführt. Die Arbeiten wechseln in den Straßenabschnitt nördlich des Kreisverkehrs, über den Ludwig-Donau-Main-Kanal. Dabei ist geplant, erst den nordöstlichen Teil auszubauen und den Verkehr über den nordwestlichen Teil zu führen. Fußgängerinnen und Fußgänger werden entsprechend umgeleitet. Parallel dazu werden die Arbeiten an der Entwässerungsanlage auf Höhe Worzeldorfer Hauptstraße Nummer 4 durchgeführt. Ab Montag, 10. Juli, wird der nordwestliche Straßenabschnitt über den Kanal hergestellt, die Arbeiten sollen bis Freitag, 1. September, fertiggestellt sein. Anschließend wird der restliche Abschnitt des nordöstlichen Gehwegs ausgebaut. Vorgesehenes Bauende ist Freitag, 15. September.

Während des Umbaus des nordwestlichen Teils wird auch die Fläche der ehemaligen Gartenabfallsammelstelle neu angelegt. Hier entstehen Stellplätze für Besucherverkehr, Aufstellflächen für Altglasbehälter sowie eine Zufahrt für Unterhaltsfahrzeuge des Wasserwirtschaftsamts zum Ludwig-Donau-Main-Kanal.

Parallel zum Ausbau der Kreisverkehrsanlage findet ab Montag, 13. März, der Umbau von Bushaltestellen in Kornburg statt. Beginnend mit der Haltestelle an der Schenkendorfstraße werden Haltestellen neu gebaut. Die Bushaltespur an der Schenkendorfstraße wird wieder auf die Fahrbahn verlegt. Die alte Bushaltbucht wird aufgelassen. Hier entsteht ein neuer Gehweg. Der Umbau der Bushaltestelle Schenkendorfstraße wird voraussichtlich bis Freitag, 15. Mai, dauern. Im Anschluss daran wird die Haltestelle Kornburg-Nord umgebaut. Hier sind noch Verlegungen von Versorgungsleitungen zu berücksichtigen. Für die Umbauarbeiten sind entsprechende Umleitungen ausgeschildert. Ersatzhaltestellen werden entsprechend eingerichtet. Die Bushaltestellen sollen bis Freitag, 23. Juni, fertiggestellt sein.