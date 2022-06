Nürnberg vor 26 Minuten

Temperatur in Wärmespeichern erhöhen

Arbeiten am Fernwärmenetz in Nürnberger Stadtteilen - Versorgung wird kurzzeitig abgestellt

In mehreren Nürnberger Stadtteilen muss N-Ergie die Fernwärmeversorgung ab Donnerstagabend, 9. Juni, für Arbeiten am Netz abstellen. Anwohner*innen sollen vorher die Temperatur in den Wärmespeichern erhöhen.