„Luppes Galerie – eine Auswahl“ zeigt bis Sonntag, 27. Februar 2022, Werke aus der 2021 beim Publikum viel beachteten Ausstellung „Luppes Galerie. Die Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg in der Weimarer Republik“. An den Sonntagen 30. Januar und 27. Februar führt das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum der Museen in Nürnberg (KPZ) jeweils um 15.30 Uhr durch die Präsentation im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

Hermann Luppe (1874 bis 1945) war von 1920 bis 1933 Oberbürgermeister Nürnbergs, wie die Stadt Nürnberg berichtet. Sein besonderes Engagement galt dem Aufbau einer großen Kunstsammlung. In den 13 Jahren seiner Amtszeit kaufte er fast 800 Gemälde und zahlreiche Skulpturen – die meisten dieser Stücke lagern seit dem Zweiten Weltkrieg dauerhaft im Depot. Die kleine Auswahlschau von Werken des Impressionismus, Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit soll daran erinnern, dass die Schätze der Kunstsammlungen von so hoher Qualität sind, dass sie eine dauerhafte Präsentation verdienen.

Der etwa 60-minütige Rundgang durch die Auswahl stellt wichtige Werke vor, vermittelt Wissenswertes über die Kunst und die Künstler der klassischen Moderne, geht auf das Leben und Wirken Hermann Luppes ein und bietet Einblicke in die städtischen Kunstsammlungen.

Die Führung kostet 3 Euro zuzüglich zum Museumseintritt von 6 Euro, 1,50 Euro ermäßigt. Es können maximal acht Personen teilnehmen, eine Anmeldung per E-Mail an erwachsene@kpz-nuernberg.de bis 12 Uhr am Freitag vor dem jeweiligen Termin ist erforderlich. Vor Ort gelten stets die aktuellen bayerischen Coronabestimmungen, verbindlich ist derzeit die 2Gplus-Regel und das Tragen einer FFP2-Maske.