Im Nürnberger Land gibt es in den nächsten Wochen folgende Sonderimpfaktionen, teilt das Landratsamt Nürnberger Land mit:

Montag, 22. November, Ottensoos, von 9.00 Uhr - 15.00 Uhr Rathaus, Bürgerbegnungsraum, Dorfplatz 3, 91242 Ottensoos

Dienstag, 23. November, Neunkirchen am Sand, von 9.30 Uhr - 15.00 Uhr Altes Bahnhofscafe, Bahnhofsplatz 2, 91233 Neunkirchen am Sand

Mittwoch, 24. November, Altdorf, von 12.00 bis 16.30 Uhr Kultur-Rathaus Altdorf, Oberer Markt 2, 90518 Altdorf bei Nürnberg

Donnerstag, 25. November, Winkelhaid, von 10.00 Uhr - 15.00 Uhr Rathaus 3. OG, Penzenhofener Str. 1, 90610 Winkelhaid

Freitag, 26. November, Feucht, von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr Reichwaldhalle Feucht, Brauhausgasse 13, 90537 Feucht

Montag, 29. November, Leinburg, von 10.00 -14.30 Uhr

-- genaue Örtlichkeit folgt -- Dienstag, 30. November, Simmelsdorf, von 9.30 Uhr - 15.00 Uhr Rathaus Simmelsdorf, Nürnberger Str. 16, 91245 Simmelsdorf

Mittwoch, 01. Dezember, Schwarzenbruck, von 13.30 bis 18.00 Uhr Albrecht-Frister-Sporthalle, Siedlerstr. 2, 90592 Schwarzenbruck

Zu diesen Zeiten können alle Personen ab 12 Jahren ohne Termin vorbeikommen und sich eine Impfung mit dem Vakzin von Biontech geben lassen. Ob es um Erst-, Zweit- oder Drittimpfung geht und ob die impfwillige Person im Nürnberger Land wohnt, spielt aktuell keine Rolle.

Allerdings müssen die Impfwilligen selbstständig auf den korrekten Abstand zur vorangegangenen Impfung achten und die Nachweise darüber (Impfpass, App, Blätter mit QR-Code) sowie einen Personalausweis mitbringen und vorlegen. Bei Minderjährigen müssen alle sorgeberechtigten Personen ihre Einwilligung zur Impfung geben.

Mindestens ein Erziehungsberechtigter muss vor Ort bei der Impfung dabei sein und eine schriftliche Vollmacht des eventuell abwesenden Erziehungsberechtigten mitbringen. Wer an einer Sonderimpfaktion teilnehmen möchte, sollte sich vorher online registrieren. Man muss keinen Termin vereinbaren, aber ein Account, in dem schon alle Daten erfasst sind, erleichtert und beschleunigt die Arbeit vor Ort sehr.

Das BRK verteilt vor Ort so viele Nummernkärtchen an die Wartenden, wie Impfdosen zur Verfügung stehen. Wer kein Kärtchen mehr erhält, kann an diesem Tag leider nicht geimpft werden. Bei dem aktuellen Andrang ist es möglich, dass Wartezeiten entstehen und nicht alle Impfwilligen an die Reihe kommen. Das Bayerische Rote Kreuz, die Malteser und das Landratsamt bitten darum, das Personal vor Ort höflich und freundlich zu behandeln. Weitere Infos gibt es hier: https://www.kvnl.brk.de/unsere-angebote/engagement/corona-impfungen.html und hier: https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=6526

Korrekte Impfabstände:

1. Impfung mit Johnson & Johnson: Impfung mit Moderna (für Ü30-Jährige) oder Biontech nach 4 Wochen 1. Impfung mit Biontech: 3 - 6 Wochen Abstand bis zur zweiten Impfung mit Biontech 2. Impfung mit Biontech: 5 - 6 Monate bis zur dritten Impfung mit Biontech 1. Impfung mit AstraZeneca: 9 - 12 Wochen bis zur zweiten Impfung mit AstraZeneca (homologes Impfschema) oder 4 Wochen bis zu einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna (heterologes Impfschema).

Aktuell wird fast ausschließlich nach dem heterologen Impfschema geimpft.

2. Impfung mit Astra Zeneca: dritte Impfung mit mRNA-Impfstoff nach 5 - 6 Monaten 1. Impfung mit Moderna: 4 - 6 Wochen Abstand bis zur zweiten Impfung mit Moderna oder, bei Unter-30-Jährigen, mit Biontech 2. Impfung mit Moderna: 5 - 6 Monate bis zur dritten Impfung mit Moderna oder, bei Unter-30-Jährigen, mit Biontech